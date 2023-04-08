На одне робоче місце 100 українців: коли ринок праці вибереться з кризи, а зарплати виростуть — Finance.ua

На одне робоче місце 100 українців: коли ринок праці вибереться з кризи, а зарплати виростуть Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

На одне робоче місце 100 українців: коли ринок праці вибереться з кризи, а зарплати виростуть

Повномасштабна війна спричинила кризу на українському ринку праці. Пропозиції роботи впали, а попит шукачів збільшився у 5 разів. Тобто на одне місце претендували понад 100 українців.

Про це пише 24 канал.

За даними Державної служби зайнятості України, станом на 1 березня статус безробітного мають вже 150 тисяч осіб. Серед них найбільше зареєстровано населення віком від 35 до 44 років та від 45 до 55 років.

Як свідчать дані Work.ua, за рік повномасштабної війни повністю ринок праці відновився лише на Заході України. Частково це відбулося й у прифронтових областях. Втім часткове відновлення відбулося ще влітку минулого року. Якщо порівнювати кількість вакансій у травні 2022 року та червні того ж року, то обсяг збільшився на 67%. Однак через масові ракетні атаки зростання призупинилося наприкінці 2022 року.

Валентина Гаврюшенко, експертка з ринку праці, каже, що зараз ринок праці в Україні загалом стабілізувався.

До прикладу, у лютому 2023 року порівняно із січнем кількість активних пропозицій про роботу зросла на 11%. Спостерігається найбільший приріст вакансій за місяць на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та у Чернівецькій області. Бізнес-активність також зросла на Миколаївщині та Чернігівщині.

Професії, які мають найбільший попит в Україні

Український ринок праці відчуває дефіцит кадрів. Особливо на робочі спеціальності. Така ситуація спостерігалась й до повномасштабної війни.

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«У містах потрібні електрики, сантехніки, зварник, машиніст дорожньо-будівельних машин, монтажник систем утеплення будівель, слюсар з механоскладальних робіт, слюсар-інструментальник і слюсар-ремонтник — все, що стосується комунального господарства, але їх не вистачало і раніше», — додає Гаврюшенко.

Ринок після перемоги: чого чекати

Після перемоги як економіка України, так і ринок праці будуть залежати від іноземних інвестицій і наявності людського ресурсу.

За словами Валентини Гаврюшенко, після війни найбільший попит буде на робітничі професії, особливо якщо будуть кошти на відбудову країни.

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А за даними Державної служби зайнятості про працевлаштування безробітних, стає очевидно, що найбільш затребувані професії будуть пов’язані з промисловістю та сільським господарством. Також будуть потрібні працівники сфери послуг, наприклад, продавці чи водії.

Стосовно більш творчих професій або тих, що пов’язані з дозвіллям, доглядом тощо, то тут все буде залежати від того, наскільки збідніє Україна та українці.

Найближчими роками підвищений попит матимуть робочі спеціальності: столяри, зварювальники, муляри, слюсарі, маляри, електрики, а також представники військово-промислового комплексу. Важливим напрямком для розвитку після війни має стати оборонна промисловість.

«Будуть затребуваними професії критичної інфраструктури та виробничі посади. Думаю, що все більше жінок почнуть опановувати «традиційно чоловічі» професії, в яких будуть дуже успішними, оскільки професійність не має гендеру, віку та будь-яких інших обмежень. Також знадобиться відновлення земельних ресурсів, оскільки величезна кількість орних земель зараз не в кращому стані. Знову ж таки — дорожнє будівництво, залізниці. І крім відновлення потрібне ще й оновлення",— каже експертка з ринку праці.

Втім, коли скасують воєнний стан та знімуть заборону на виїзд чоловікам, можна очікувати, що велика кількість чоловіків поїдуть за кордон або для возз’єднання з сім’єю, або на заробітки, або будуть виїжджати, щоб триматися якомога далі від армії. Тобто, цілком імовірно, буде ще великий еміграційний сплеск та поширення заробітчанства.

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