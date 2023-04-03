12 типових помилок українців під час пошуку роботи за кордоном — Finance.ua

12 типових помилок українців під час пошуку роботи за кордоном Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

12 типових помилок українців під час пошуку роботи за кордоном

За офіційною статистикою ООН, наразі в Європі близько 5 мільйонів біженців з України. Додаємо до цієї цифри близько 2-3 мільйонів українців, які працювали за межами України до 24 лютого. Усі ці люди стикаються з завданням — як знайти роботу в Європі?

Тетяна Муратова, керівниця відділу маркетингу та промоції EWL Partners, назвала топ-12 найпоширеніших помилок та пояснила, як їх не допускати (мова здебільшого про робітничий персонал), пише robota.ua.

Обирають вакансію за красивим описом

Одну й ту саму роботу можна описати по-різному. Чесно — розповівши про усі плюси та мінуси. Або прикрасити — намалювавши «золоті гори» та промовчавши про недоліки. Люди схильні сподіватися на краще, і тому вони частіше погоджуються на роботу, якщо рекрутер трохи прикрасив дійсність. Але ця ілюзія розвіюється у перший же робочий день. Тому якщо рекрутер аж надто старається «продати» вам вакансію — це привід насторожитися.

Хороший рекрутер розповість про всі переваги та недоліки кожної вакансії. Чесно скаже, якщо робота фізично складна, або якщо графік не надто гуманний.

Вірять в «солодкі» вакансії

Серед людей, які ще не мали досвіду роботи на виробництвах, поширені певні міфи. Наприклад, що працювати на шоколадних фабриках — одне задоволення. Або що найкраще працювати на пакуванні, бо це легко. Але насправді робота з обгортання цукерок — фізично складна: зазвичай це 10 годин одноманітної праці в одній позі.

Тож не варто ставити собі установку: «шукатиму роботу виключно на кондитерській фабриці — бо це найпростіше». Інколи робота на м’ясному заводі, або на виробництві автомобілів зі складними деталями може бути цікавішою і навіть трохи легшою за ту, що здається «солодкою».

Не складають резюме

Деякі українці, які вимушено виїхали в Європу, вважають, що їхній досвід нерелевантний, тому його можна не описувати. Інші — переконані, що складати резюме — зайвий клопіт, можна розказати все рекрутеру на словах. Експерти періодично стикаються з людьми, які зовсім не виходять на зв’язок, як тільки їх просять надіслати резюме.

Резюме суттєво полегшує процес підбору вакансії.

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Якщо людина вже має досвід роботи на виробництві певного типу, або проходила певні курси, чи має технічну освіту — це допоможе підібрати їй відповідну роботу.

Корисною може бути навіть інформація про те, що кандидат доглядав за свійськими тваринами у власному будинку або мав власний город. Це говорить про те, що він має базові навички, як обходитися з тваринами та рослинами.

Переоцінюють власні сили та замовчують проблеми

Деякі люди кажуть, що готові робити будь-що, аби лиш отримати роботу. Цей ентузіазм швидко згасає, як тільки людина пропрацьовує тиждень-два і виснажиться.

Поки ви маєте фінансові труднощі або потерпаєте від безробіття, ви схильні думати, що готові гарувати по 12 годин на добу та працювати будь-де. Але людський організм не здатен витримувати більші навантаження, аніж дозволить ваше здоров’я. Тож тверезо оцінюйте свою витривалість, досвід та силу.

Також не варто приховувати від рекрутера свої проблеми зі здоров’ям, або з документами. Такі деталі важливо розповідати одразу — щоб рекрутер не витрачав час, пропонуючи роботу, яка не підійде через алергію, проблеми з хребтом або поганий зір.

Співпрацюють з багатьма рекрутерами одночасно

Деякі люди «закидають вудочки» в усі підряд рекрутингові агенції. В результаті багато рекрутерів з різних компаній пропонують одну й ту ж людину різним роботодавцям. Це призводить до плутанини та непорозумінь. Тому краще обрати одне-два агентства, не більше. Вакансії у всіх плюс-мінус однакові.

Обираючи агенцію, звертайте увагу на її репутацію, скільки років вона на ринку. Варто також читати відгуки. Але тут теж є пастка: якщо в агенції 100% відгуків — позитивні, ймовірно — погані просто повидаляли. У кожного бізнесу є задоволені та незадоволені клієнти. Причому останні — найактивніші.

Затягують з рішенням

Зараз в Європі велика конкуренція за кадри, адже там багато українських біженців. Тож деякі найкращі вакансії закриваються за кілька хвилин. Тому приймати рішення варто швидко і постійно бути на зв’язку з рекрутером. Він може подзвонити й запропонувати хорошу роботу — рішення доведеться приймати дуже швидко.

Не вимикайте телефон і не зникайте зі зв’язку — можете пропустити вдалу нагоду отримати хорошу роботу. Втім, кидатися на першу-ліпшу вакансію, звісно, не варто. З цим пов’язана наступна поширена помилка.

Не цікавляться детальними умовами роботи

Бажаючи якнайшвидше отримати роботу, часто люди не вдаються в деталі та бояться ставити питання. Важливо розпитати усе, що вас цікавить, до того, як погоджуєтеся. Ось приблизний список питань, які може поставити робітник:

Скільки робочих годин передбачає ця робота?

Чи бувають нічні зміни?

Чи є на виробництві хімічні запахи (якщо у людини на щось алергія)?

Скільки людей житиме зі мною в кімнаті (якщо йдеться про поселення)?

Чи потрібно брати свій посуд?

Чи є на заводі їдальня?

Скільки годин триває перерва?

Чи видають робочий одяг?

На роботу довозять чи потрібно добиратися самостійно?

Як отримати додаткові бонуси чи премії?

В яких числах виплачують зарплату? Раз на місяць чи декілька разів?

Чи є лікарняні?

Які обов’язки на робочому місці?

Чи роботодавець надає житло і яке воно?

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Якщо йдеться про іншу країну — варто дізнатися умови перебування в ній, особливості менталітету та інші деталі. А ще — розуміти, що ймовірно, вам доведеться вчити місцеву мову — чи готові ви вчити польську, румунську або німецьку?

Перед зустріччю з рекрутером, або роботодавцем варто виписати собі усі питання, які вас цікавлять — щоб не забути їх поставити.

Погоджуються на нелегальну роботу

Деякі люди бояться зв’язуватися з рекрутерами, натомість радо йдуть працювати за порадою випадкових знайомих та сусідок. Але агенція допомагає з юридичним супроводом, вона перевіряє роботодавців та оформлює договір. Тоді як робота, отримана «за сарафанним радіо», часто буває нелегальна.

Такі історії завершуються тим, що людині недоплачують обіцяні бонуси, не платять за роботу зовсім, або платять суттєво менше, ніж пропонували спочатку. Не маючи договору, неможливо довести, що вам обіцяли зовсім іншу суму.

Не читають договір

Часто працівники щиро дивуються, отримавши за щось штраф, хоча це було прописано в договорі. Дуже багато кандидатів швидко підписують договір, не читаючи його. Їм здається, що це — зайва бюрократія та втрата часу.

У договорі прописано багато деталей, які краще знати перед тим, як погоджуєтеся на вакансію.

Надто довіряють «своїм»

Буває, що людина погоджується на вакансію, приїжджає в потрібне місто та заселяється в гуртожиток, а сусідка по кімнаті починає жалітися на життя. Вона розповідає, що в цеху постійні протяги, у неї почалася алергія, керівництво щодня штрафує, а умови нелюдські.

Втім, деякі люди можуть зумисно нагнітати. Мотиви різні: наприклад, не хочуть, щоб в їхню кімнату когось підселяли, або бояться конкуренції на роботі, бо їхній заробіток залежить від обсягу зробленого. Тож якщо чуєте від такої людини про нелюдські умови, варто перевірити все на власні очі — а не покладатися на чутки.

Маніпулюють війною

Наразі українцям співчуває весь світ, нас готові підтримувати та брати на роботу. До того ж в українців є слава працьовитого та талановитого народу.

Але не варто цим спекулювати й вимагати особливих умов тільки тому, що ви з України. Через національність вам не платитимуть більшу зарплату, аніж всім іншим, і не поселять у краще житло. Працювати доведеться так само, як усім — і до цього треба бути готовими.

Не цікавляться своєю легалізацією в країні

Європейські країни готові допомагати українцям, але вони все одно мусять пройти певний бюрократичний процес, щоб легалізуватися в країні. Так, часто це довго і непросто, але через це потрібно пройти, щоб не мати проблем при працевлаштуванні на роботу.

Розібратися в тому, як легально перебувати в країні — ваш обов’язок.

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