Що писати про себе в резюме і чи варто розповідати про свої хобі: поради фахівців — Finance.ua

Що писати про себе в резюме і чи варто розповідати про свої хобі: поради фахівців Вчора 11:34 — Особисті фінанси

Що писати про себе в резюме і чи варто розповідати про свої хобі: поради фахівців

Більшість шукачів вважають, що писати в резюме про свої хобі та життєву позицію — ні до чого. Експерти порталу work.ua пояснили, чому це хибна думка і як все-таки заповнити розділ «Про себе» чи «Додаткова інформація».

У розмові зі співробітницею work.ua один роботодавець зізнався, що йому тяжко оцінити, чи підходить кандидат у команду тільки за резюме, бо в резюме зазвичай дуже мало інформації саме про особистість шукачів.

Тому фахівці вирішили зʼясувати, чи справді так мало людей розповідають про свої непрофесійні якості в резюме й чому шукачі вибирають лишатися таємничими. Запустили опитування.

Виявилося, що дійсно: тих, хто пише про свої захоплення, особисті якості, життєві принципи в резюме, — меншість, ледве третина. Решта ж учасників дослідження вказали, що не пишуть про хобі та погляди на життя, бо або не знають, що та як писати (11%), або зовсім вважають, що це не потрібно (переможні 61%).

Навіщо розповідати особисте в професійному резюме

Щоб команда працювала результативно, її учасники мають розділяти цінності, тобто прагнути одного й того ж. Тому в багатьох компаніях придумують місію та цінності, шукають людей, які їх розділяють. Команда однодумців завжди досягає більшого та працює із задоволенням. Якщо в резюме ви напишете про свої цінності та те, що вас драйвить, роботодавець матиме шанс зразу оцінити, чи ви з ним «на одній хвилі» та чи буде ваша співпраця легкою і плідною.

До того ж задумайтеся: якщо більшість інших шукачів не пише про себе те, що роботодавці вважають цінною інформацією, а ви напишете, у кого буде більше шансів на роботу?

Де писати про себе

Розповісти про свою особистість і захоплення можна:

в окремо створеному розділі «Про себе», «Особисті якості» або «Яка я людина», якщо ви робите резюме окремим файлом або вирішили зробити собі сайт-резюме.



у супровідному листі, якщо поспішаєте відгукнутися на вакансію й не маєте часу чи можливості відредагувати резюме.Але в супровідному доведеться писати дуже коротко, кілька слів, два коротких речення. Бо в цьому повідомленні ще зазвичай вказують мотивацію відгукнутися на вакансію, важливі для позиції навички тощо — старайтеся повʼязати частину про себе з ними й не дуже розписуватися.

Що ж саме писати

Ваші цінності та погляди на життя

Наприклад: «Найбільша цінність для мене — це моя родина» — якщо в компанії теж просувають сімейні цінності, роботодавець вас запамʼятає; якщо ж у корпоративній культурі більше ухил у легкість та безтурботні веселощі — ви не змарнуєте часу одне одного.

Ваші хобі

Те, чим людина захоплюється, може багато розповісти про риси її характеру. Ось кілька прикладів:

Спорт (біг, фітнес, йога) говорить про сильний характер, цілеспрямованість і дисципліну.Фітнес та йогу, наприклад, вибирають люди, які вміють піклуватися про себе, цінують своє здоровʼя, а отже, будуть думати про наслідки своїх дій в довгостроковій перспективі.

Мистецтво (живопис, фотографія, музика, театр, письменство) вимагає здатності до неабиякої концентрації, вміння працювати з деталями. Таке хобі вибирають відкриті до нового, креативні люди.

Читання — нічого й пояснювати: асоціюється з освіченістю, жагою до знань, посидючістю тощо.

Подорожі та туризм — захоплення для сміливих людей, наділених неабиякими організаторськими навичками й вмінням планувати.

Кулінарія як захоплення багато скаже роботодавцю про вашу відкритість до експериментів, сміливість.

Розваги та ігри — якщо ви полюбляєте настолки та комп’ютерні ігри, дізнавшись про це рекрутер або керівник зрозуміє, що ви вмієте фантазувати, креативити, можете діяти в стані стресу та ухвалювати швидкі рішення, при цьому не забуваючи про стратегію, яку вибрали.

І навіть захоплення переглядом кіно та серіалів не виставить вас «лінивим диванним тюленем», як можуть думати прихильники кінематографа й тому не вказують в резюме своє захоплення. Насправді це про любов до пізнання, розуміння сучасної культури, чудову фантазію. Тож не соромтеся писати про таке захоплення в резюме.

Чого очікуєте від нової роботи, компанії

Працевлаштування — це згода двох сторін: не тільки ви маєте підходити компанії, але й робота має задовільняти вас.

Розділ резюме «Про себе» або «Додаткова інформація» — саме те місце, де доцільно розказати, як би ви хотіли почуватися на новій роботі, що бажали б отримати.

Наприклад: «Я ціную правила та завжди дотримуюся їх, тому очікую, що на новій роботі все буде офіційно та по закону». Або: «Я займаюся благодійністю, є волонтером, тож мрію, щоб моя наступна робота була в соціально відповідальній компанії». Розповідь про мрії та бажання, те, що для вас важливо в майбутньому роботодавцеві, теж допоможе рекрутеру та вашому потенційному керівникові зрозуміти, чи є у вас «метч».

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