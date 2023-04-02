Як знайти роботу зрілому фахівцю — Finance.ua

Як знайти роботу зрілому фахівцю Вчора 17:38 — Особисті фінанси

Як знайти роботу зрілому фахівцю

Криза в країні позначається на ринку праці й таке явище як ейджизм загострилося.

Про це пише social.com.ua з посиланням на кар’єрна консультантка, експертку ринку праці Тетяну Пашкіну.

«У нас деякий період ринок належав роботодавцеві. І, враховуючи те, що був великий попит на роботу, звісно, люди зрілого віку могли обирати з вкрай малої кількості вакансій. І так історично склалось, що ви мусите бути або дуже затребуваним фахівцем, або дуже вузьким спеціалістом, або добре відомим серед своєї професійної спільноти, щоб не хвилюватись про зміну місця роботи», — каже фахівчиня.

Рекомендації

Якщо людина приходить «з вулиці», то проблема з датою народження існує. Певні питання також можуть виникати з рекрутером, який молодший за кандидата на роботу. Тому найбільш дієвим у пошуку роботи вважається канал рекомендацій. Тоді довіра до людини, яка рекомендує, і професійність переважають «недолік» дати народження.

Пишіть у соцмережах

Цілком нормальним також є написати в соцмережах, наприклад, Фейсбуку, що ви шукаєте роботу. Але тут є проблема: інколи зрілий фахівець не може чітко сформулювати, яку саме роботу він шукає.

«Людина має визначитись, на які умова вона готова погодитись. Щоб друзі й знайомі також розуміли, що вам підходить, а що — ні», — рекомендує експертка.

Фахівчиня радить також приймати варіант так званого альтернативного працевлаштування. Якщо немає можливості влаштуватись на бажану роботу за спеціальністю, цілком нормально поставити це питання на паузу й влаштуватись на іншу роботу, яка забезпечуватиме ваше поточне життя.

Монетизація хобі

Ще один варіант — монетизація хобі або власний бізнес. Втім, за словами експертки, зрілі фахівці часто вважають, що це вкрай важко — бути підприємцями. Для них робота в наймі — більш стабільна й зрозуміла.

Загальна порада Пашкіної — прийняти нові реалії свого життя й підходити до пошуку роботи з їх врахуванням. Тоді цей шлях не стане настільки травматичним.

«Для зрілих фахівців можливостей справді менше й шлях довший. Але коли ми це усвідомлюємо, приймаємо й робимо з цього не проблему, а завдання, вигоряння буде меншим», — каже Пашкіна.

Резюме на порталі пошуку роботи

За даними порталу пошуку роботи Work.ua, з жовтня 2022 року по березень 2023 року кількість нових або оновлених резюме осіб віком 45–60 років становить у середньому 19 % від загальної кількості шукачів роботи (це близько 44 тисяч резюме щомісяця). При цьому кількість таких резюме осіб віком понад 60 років становить усього 1,8 % (у середньому 4,5 тисячі резюме на місяць).

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