На Одещині бухгалтер привласнив понад 10 мільйонів із зарплатного фонду морпіхів — Finance.ua

На Одещині бухгалтер привласнив понад 10 мільйонів із зарплатного фонду морпіхів Сьогодні 12:45 — Кримінал

На Одещині бухгалтер привласнив понад 10 мільйонів із зарплатного фонду морпіхів, Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Одеській області військового бухгалтера, який привласнив понад 10 млн грн із зарплатного фонду морських піхотинців.

Про це СБУ повідомляє в Телеграмі

«Військова контррозвідка Служби безпеки викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ на Одещині. Незаконну діяльність організував бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону і взагалі не проходять службу в Збройних силах України.

Читайте також У військкоматах викрили масштабну схему ухилення від призову

При цьому загалом посадовець здійснив розкрадання понад 10 млн бюджетних гривень.

Для реалізації оборудки він вносив недостовірну інформацію до зарплатних відомостей та списків на преміювання особового складу військової частини.

Щоб отримати доступ до спеціальних бухгалтерських програм, зловмисник використовував електронний ключ, який безпідставно отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону.

Потім фальсифіковані відомості подавав до обласного управління Держказначейства для нарахування замовлених коштів як зарплати і премії для військовослужбовців і працівників військової частини.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання бухгалтера виявлено автомобіль Audi Q7, дорогі гаджети і побутову техніку, які він придбав за вкрадені гроші.

Також виявлено майже 2,5 млн привласнених гривень на банківських картках його знайомих, яким посадовець нібито надав кошти в борг.

Читайте також БЕБ арештувало російське біопаливо та вагони майже на ₴39 мільйонів

Крім того, у фігуранта виявлено бойову гранату РГО, яку направлено на експертизу.

На підставі зібраних доказів військовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.