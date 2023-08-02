БЕБ арештувало російське біопаливо та вагони майже на ₴39 мільйонів — Finance.ua

БЕБ арештувало російське біопаливо та вагони майже на ₴39 мільйонів Сьогодні 06:04 — Кримінал

БЕБ арештувало російське біопаливо та вагони майже на ₴39 мільйонів, Фото: esbu.gov.ua

Інспектори Бюро економічної безпеки вилучили в Одесі вантажні вагони та російське біопаливо на суму майже 39 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

«Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області встановили підприємство, службові особи якого намагалися розмитнити сировину походженням з російської федерації. Підприємство порушило встановлені державні обмеження щодо ввезення на територію нашої держави продукції, що була вироблена в країні-агресорі», — сказано в повідомленні.

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Згадана компанія імпортувала залізничним шляхом сировину для виготовлення паливних палет. Детективи провели обшуки та вилучили 19 вантажних вагонів та 1 тис. т біопалива.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить майже 39 млн грн.

З метою недопущення використання згаданих товарно-матеріальних цінностей у підприємницькій діяльності, прибутки від якої можуть бути використані для фінансування збройної агресії російської федерації проти України, майно арештовано.

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