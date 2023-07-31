Київський підприємець привласнив 7 млн грн на закупівлі комп‘ютерів для ЗСУ — Finance.ua
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Київський підприємець привласнив 7 млн грн на закупівлі комп‘ютерів для ЗСУ

Кримінал
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Київський підприємець привласнив 7 млн грн на закупівлі комп‘ютерів для ЗСУ
Київський підприємець привласнив 7 млн грн на закупівлі комп‘ютерів для ЗСУ
Київський приватний підприємець отримав підозру в обмані однієї з військових частин та привласненні шахрайським шляхом 7 млн грн.
Про це повідомляє Держбюро розслідувань.
Слідство встановило, що підприємець уклав угоду з військовою частиною про постачання 1500 комп’ютерів та комплектуючих до них.
«За додаткову плату він продав операційну систему до комп’ютерів, яка насправді вже йшла комплектом від самого виробника», — йдеться в повідомленні.
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За даними правоохоронців, ділок обдурив представників військової частини, стверджуючи, що операційна система до комп’ютерів була куплена окремо. Він навіть показав підроблену угоду як «доказ». Це змусило військових витратити додаткових 7 млн грн з державного бюджету.
Підприємець підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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