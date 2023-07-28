Від автомобілів до цигарок і лісоматеріалів: який конфіскат митники передають на оборону — Finance.ua

Від автомобілів до цигарок і лісоматеріалів: який конфіскат митники передають на оборону Сьогодні 09:33

Від автомобілів до цигарок і лісоматеріалів: який конфіскат митники передають на оборону

За півтора року війни Держмитслужба передала на потреби оборонців України конфіскованих товарів на 432 млн грн.

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби.

Найчастіше передавали наступні товари:

1307 автомобілів на 182,4 млн грн

майно військового призначення на 49,3 млн грн

1,788 млн пачок цигарок на 44,9 млн грн та інші тютюнові вироби на суму 1,9 млн грн;

одяг та взуття на 17,6 млн грн;

7859 одиниць комп’ютерної техніки на 16,4 млн грн

1160 генераторів та акумуляторів на 14 млн грн

7287 одиниць побутової техніки на 11,5 млн грн;

мобільні телефони на 11,4 млн грн;

запчастини до авто на 11 млн грн;

лісоматеріали на 7,7 млн грн;

продукти харчування на 5,1 млн грн;

медичні вироби на 3,9 млн грн;

годинники на 3,3 млн грн;

навушники на 2,5 млн грн;

інші товари на 48,8 млн грн.

Основними отримувачами стали:

Міністерство оборони України — 360,7 млн грн;

Державна прикордонна служба України — 34,2 млн грн;

Обласні військові адміністрації - 13,6 млн грн

Міністерство внутрішніх справ — 15,4 млн грн

Служба Безпеки України — 7,4 млн грн;

Інші отримувачі - 0,7 млн грн.

Нагадаємо, від початку 2023 року Держмитслужба виявила також 653 випадки зникнення вантажів, які проходили через митницю як гуманітарна допомога військовим. Зокрема, не було підтверджено отримання таких вантажів, як пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інше.

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Конфісковане та таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави, майно передається Збройним Силам України та правоохоронним органам згідно з розпорядженням Кабміну від 26 лютого 2022 року «Про передачу майна для потреб Збройних Сил», постановою Кабміну від 16 вересня 2022 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо передачі майна для задоволення потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів закону «Про правовий режим воєнного стану».

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