Митники за пів року виявили порушень на 4,6 млрд грн — Finance.ua

Митники за пів року виявили порушень на 4,6 млрд грн Сьогодні 19:47

Митники за пів року виявили порушень на 4,6 млрд грн

Протягом січня-червня 2023 року виявлено 5917 порушеннь митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму понад 4,6 млрд грн (вартісний показник збільшився в 2 рази у порівнянні з аналогічними місяцями 2022 року).

Про це повідомила пресслужба митниці.

За підрахунками ДМС, за пів року було вилучено предметів правопорушень на суму майже 369 млн грн.

Ось що найчастіше вилучали:

промислових товарів на суму 232 млн грн;

продовольчих товарів на суму 50 млн грн;

валюти на суму понад 64 млн грн;

транспортних засобів на суму 22 млн грн.

Безпосередньо митницями розглянуто 1568 справ про порушення митних правил. Застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 62 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 35 млн гривень. При цьому на розгляд до суду митницями передано 3312 справ про порушення митних правил на суму 1,5 млрд гривень.

За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,3 млрд грн.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обіцяє радикальну реформу податкової служби та митниці , зменшення податків та мінімізацію контактів чиновників з громадянами, але в обмін на закриття схем та сумлінність платників податків.

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