Президент озвучив головну ціль держави у податковій та митній сферах — Finance.ua
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Президент озвучив головну ціль держави у податковій та митній сферах

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Президент озвучив головну ціль держави у податковій та митній сферах
Президент озвучив головну ціль держави у податковій та митній сферах
Президент Володимир Зеленський обіцяє радикальну реформу податкової служби та митниці, зменшення податків та мінімізацію контактів чиновників з громадянами, але в обмін на закриття схем та сумлінність платників податків.
Про це президент заявив під час виступу в Верховній Раді.
«Наша мета — податкова без податківців, митниця без митників. Автоматичні цифрові процедури», — сказав президент України.
За його словами, цифровізація дає колосальні можливості спрощувати відносини в галузі податків, митниці, де є будь-який контакт між громадянином і посадовцем, між бізнесом і чиновником.
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При цьому, президент вчергове підтвердив, що хотів би знизити податки. Але це, за його словами, потягне посилену відповідальність.
«Україні потрібен новий податковий договір між державною і суспільством, реальна легалізація майна. Але коли Україна переможе … зниження податків має означати підвищену податкову сумлінність», — сказав президент.
Водночас він також підтвердив свої слова, що такі зміни мають відбутися вже після війни, оскільки зараз, «у час такої війни й очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами», Україна собі цього дозволити не може.

Довідка Finance.ua:

  • у березні 2023 року МВФ висловив позицію, що Україна до кінця війни має утриматися від будь-яких податкових змін, якщо вони зменшать надходження до бюджету;
  • після цього Зеленський сказав, що підтримує радикальну податкову реформу, але вже після війни.
За матеріалами:
Економічна Правда
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