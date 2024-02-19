На міжнародних ринках українську кукурудзу продають дешевше за американську та аргентинську — дослідження Сьогодні 05:33 — Аграрний ринок

На міжнародних ринках українську кукурудзу продають дешевше за американську та аргентинську — дослідження, Фото: syngenta.ua

На міжнародних ринках зафіксовано зниження цін на українську кукурудзу порівняно з американською та аргентинською на приблизно $20 за тонну.

Про це повідомили експерти аналітичного центру сільгоспкооперативу «Пуск», який є частиною Всеукраїнської аграрної ради.

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Такий значний розрив цін є аномально великим, тож це змушує українських аграріїв обмежувати продаж зернових культур.

«Українські оператори ринку висловлюють обурення тим, що можливе збільшення пропозиції кукурудзи з Аргентини на світовому ринку призведе до подальшого погіршення умов для реалізації української зернової. Ціни на українську кукурудзу на базі CIF різко знизилися через високий обсяг пропозиції та низький попит. На європейських ринках українська кукурудза продається приблизно за $200−210 за тонну, тоді як американська кукурудза пропонується за $220 за тонну. Розрив у ціні на $20 за тонну вважається аномально великим. Такий дешевий курс української кукурудзи порівняно з американською та аргентинською є неправомірним, і для такого дисбалансу немає об'єктивних обґрунтувань», — зауважили аналітики.

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Наразі внутрішній ринок кукурудзи в Україні не є активним у сфері торгівлі. Велика кількість аграріїв утримують зернову, не бажаючи реалізовувати її за низькими цінами. Вартість кукурудзи в одеських портах на умовах СРТ знаходиться у діапазоні $147−155 за тонну, а на невеликих портах Дунаю — $150−155 за тонну.

«Великі гравці на ринку призупинили торгівлю кукурудзою, аграрії утримують продажі через надто низькі ціни. Багато фермерів готові відкласти реалізацію кукурудзи до літа або навіть на наступний сезон через збиткові умови. Наразі в Україні є значний обсяг запасів кукурудзи, але доступний для продажу обсяг є предметом обговорення», — зазначили фахівці.

Нагадаємо, у січні 2024 року Україна досягла рекордного показника фізичних обсягів експорту за час повномасштабного вторгнення — вітчизняні виробники експортували 12 млн тонн продукції.

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