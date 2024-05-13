На Львівщині викрили фінкомпанію, що нелегально обмінювала криптовалюту — Finance.ua

На Львівщині викрили фінкомпанію, що нелегально обмінювала криптовалюту Сьогодні 16:45 — Кримінал

На Львівщині викрили фінкомпанію, що нелегально обмінювала криптовалюту, Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки викрило у Львівській області фінансову компанію, через яку конвертували віртуальні активи у гривню, а також виводили кошти у готівку.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Що встановило слідство

Заявки на обмін криптовалюти на готівку особи отримували у телеграм-боті. Надалі замовнику надходило SMS з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні.

Також за участі власників згаданих обмінних пунктів відбувався обмін грошових коштів на віртуальні активи за схемою «особа-особі».

Замовнику послуги надавалися реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку.

Такі операції проводились без відповідних дозволів Національного банку України та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках.

Що показали обшуки

Детективи провели 11 обшуків, під час яких вилучили необліковану готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 млн грн, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Окрім того, причетні особи здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну російську платформу.

Рішення суду

Суд наклав арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж.

Наразі досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 220−2, та ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України, триває.

Довідка Finance.ua:

раніше перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та для фінансової системи загалом;

у цьому напрямі НБУ готовий працювати разом з іншими регуляторами України.

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