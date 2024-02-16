На Львівщині у росіянина конфіскували чотири земельні ділянки — Finance.ua
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На Львівщині у росіянина конфіскували чотири земельні ділянки

Кримінал
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У державну власність повернули чотири земельні ділянки у Львівській області, які належали громадянину рф. Він отримав їх у спадок і здавав в оренду.
Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.
Так, йдеться про землі сільськогосподарського призначення загальною площею 2 га, які розташовані на території Дрогобицької об'єднаної територіальної громади.
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«Громадянин рф отримав у спадок вищевказані земельні ділянки. Після набуття права власності на земельні ділянки чоловік передав їх в оренду місцевому підприємству, за що отримував плату», — йдеться у повідомленні.
Земельні ділянки повернуто у державну власність, відповідні відомості внесено в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
Нагадаємо, правоохоронці викрили колишнього народного депутата та його спільників, які завдали збитків державному бюджету майже 1 млрд гривень.
За матеріалами:
Espreso.tv
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