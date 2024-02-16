На Львівщині у росіянина конфіскували чотири земельні ділянки — Finance.ua

На Львівщині у росіянина конфіскували чотири земельні ділянки Сьогодні 07:25 — Кримінал

У державну власність повернули чотири земельні ділянки у Львівській області, які належали громадянину рф. Він отримав їх у спадок і здавав в оренду.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Так, йдеться про землі сільськогосподарського призначення загальною площею 2 га, які розташовані на території Дрогобицької об'єднаної територіальної громади.

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«Громадянин рф отримав у спадок вищевказані земельні ділянки. Після набуття права власності на земельні ділянки чоловік передав їх в оренду місцевому підприємству, за що отримував плату», — йдеться у повідомленні.

Земельні ділянки повернуто у державну власність, відповідні відомості внесено в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Нагадаємо, правоохоронці викрили колишнього народного депутата та його спільників, які завдали збитків державному бюджету майже 1 млрд гривень.

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