На Київщині збудують завод із виробництва флоат-скла Сьогодні 17:13

Компанія NovaSklo, що входить до інвестиційної компанії EFI Group, підписала угоду про зобов’язання з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку.

Про це йдеться у релізі, наданому Finance.ua.

Співпраця спрямована на підтримку створення першого в Україні сучасного виробництва флоат-скла, здатного задовольнити стрімко зростаючий попит країни у склі для відбудови.

Що відомо про це

Флоат-скло — це плоске листове скло, яке використовується у широкому спектрі виробів: вікнах, дзеркалах, стільницях, автомобільному склі та сонячних панелях. Проєкт реалізовує NovaSklo, яка входить до EFI Group, української диверсифікованої промислово-інвестиційної компанії.

Згідно з угодою, IFC у партнерстві з Японією надаватиме NovaSklo консультативну підтримку та розвиток інституційної спроможності, зосереджуючись на техніко-економічному аналізі, оцінці ризиків та впровадженні найкращих міжнародних практик сталого розвитку.

Мета співпраці — допомогти компанії залучити довгострокове фінансування для реалізації проєкту.

Скільки залучили, і куди підуть кошти

Загальний обсяг інвестицій оцінюється приблизно у €250 млн.

Реалізація проєкту дозволить створити понад 300 робочих місць, а також забезпечить нові можливості для локальних постачальників, логістичних компаній та суміжних галузей.

На заводі будуть упроваджені передові технології енергоефективного й екологічного виробництва скла.

Це зменшить залежність України від дорогого імпорту та сприятиме формуванню нового промислового сектору, зміцнюючи економічну стійкість країни.

Проєкт передбачає будівництво сучасного заводу з виробництва флоат-скла у Київській області. NovaSklo планує працювати відповідно до Рамкової програми сталого розвитку IFC, що гарантує дотримання найвищих міжнародних стандартів у сфері охорони довкілля, охорони праці та техніки безпеки, а також соціальної відповідальності.

«Підтримка IFC є важливим сигналом довіри до українських інвестиційних проєктів. Разом із партнерами ми залучаємо світову експертизу, аби створити в Україні потужну індустрію будівельних матеріалів. Саме такий підхід дозволяє створювати підприємства нового покоління. Ми віримо в майбутнє української промисловості й готові вкладати в індустріалізацію країни навіть під час війни», — зазначив Ігор Ліскі, засновник EFI Group.

Ще одна угода

NovaSklo також уклала технічну угоду про партнерство з Nippon Sheet Glass Group, одним із провідних світових виробників скла та інноваційних технологій, який надаватиме технічну експертизу та сучасні технологічні рішення для виробництва.

Після завершення підготовчої фази компанія планує залучити довгострокове фінансування для реалізації проєкту, а IFC виступатиме провідним партнером у забезпеченні і мобілізації необхідних інвестицій. Угода, підписана сьогодні, є важливим етапом розвитку української промисловості та свідчить про високий рівень довіри міжнародних фінансових інституцій до інвестиційного потенціалу України, навіть у складний період.

