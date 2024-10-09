На Київщині рекордно зросли ціни на землю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Київщині рекордно зросли ціни на землю

Аграрний ринок
90
На Київщині рекордно зросли ціни на землю
На Київщині рекордно зросли ціни на землю
Ціни 1 гектару землі на Київщині помітно відрізняються від решти областей України. Вартість землі при цьому істотно підскочила за останній місяць.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
Понад 3 роки тому, 1 липня 2021 року відкрився ринок землі в Україні, що дозволило продавати та купувати землю її власникам. З того часу вартість землі по регіонах України суттєво виросла.

Читайте також: Зміни на ринку землі: чому це важливо

Ціни на землю завжди залежали не тільки від її якості, а й від географічного розташування ділянки. До війни найдорожча земля в Україні була в центральному регіоні. Однак із початком повномасштабного вторгнення співвідношення цін кардинально змінилося.
Зараз у Київській області середня ціна гектара становить 78 556 гривень. У Полтавській області продавці хочуть за гектар 61 243 гривні. А у Львівській готові продати землю лише за 67 620 гривень за гектар.
Втім, найдорожча земля зараз — у Прикарпатському регіоні. Так, в Івано-Франківській області середня ціна гектара становить 134 248 гривень.

Довідка Finance.ua:

  • з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%, повідомляв раніше міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль;
  • як сказано в аналітичному огляді, підготовленому KSE Агроцентр спільно з Програмою Usaid Агро, ринок сільгоспземель зріс на понад 30% з початку цього року, а ціни досягли найвищих значень за всю історію ринку. Середньозважена ціна купівлі-продажу у липні 2024 року склала 46,0 тис. грн за гектар. Це на 4,5% більше, ніж у червні, та на 1,5% більше порівняно з травнем цього року.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.