На Київщині рекордно зросли ціни на землю — Finance.ua

На Київщині рекордно зросли ціни на землю Сьогодні 21:02 — Аграрний ринок

На Київщині рекордно зросли ціни на землю

Ціни 1 гектару землі на Київщині помітно відрізняються від решти областей України. Вартість землі при цьому істотно підскочила за останній місяць.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Понад 3 роки тому, 1 липня 2021 року відкрився ринок землі в Україні, що дозволило продавати та купувати землю її власникам. З того часу вартість землі по регіонах України суттєво виросла.

Ціни на землю завжди залежали не тільки від її якості, а й від географічного розташування ділянки. До війни найдорожча земля в Україні була в центральному регіоні. Однак із початком повномасштабного вторгнення співвідношення цін кардинально змінилося.

Зараз у Київській області середня ціна гектара становить 78 556 гривень. У Полтавській області продавці хочуть за гектар 61 243 гривні. А у Львівській готові продати землю лише за 67 620 гривень за гектар.

Втім, найдорожча земля зараз — у Прикарпатському регіоні. Так, в Івано-Франківській області середня ціна гектара становить 134 248 гривень.

Довідка Finance.ua:

з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%, повідомляв раніше міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль;

як сказано в аналітичному огляді, підготовленому KSE Агроцентр спільно з Програмою Usaid Агро, ринок сільгоспземель зріс на понад 30% з початку цього року, а ціни досягли найвищих значень за всю історію ринку. Середньозважена ціна купівлі-продажу у липні 2024 року склала 46,0 тис. грн за гектар. Це на 4,5% більше, ніж у червні, та на 1,5% більше порівняно з травнем цього року.

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