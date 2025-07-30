На Київщині посадовці привласнили державну землю на понад 22 мільйони гривень — Finance.ua

На Київщині посадовці привласнили державну землю на понад 22 мільйони гривень Сьогодні 13:22 — Кримінал

На Київщині посадовці привласнили державну землю на понад 22 мільйони гривень, Фото: gp.gov.ua

На Київщині посадовців викрили на схемі заволодіння державною землею у селі Дмитрівка вартістю понад 22 мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, директор держпідприємства «ДГ „Дмитрівка“ Інституту садівництва НААН України» організував передачу майже 18 гектарів землі підконтрольній фірмі на підставі підробленого акту приймання-передачі. Жодного рішення сесії сільради, на яке посилались у документі, насправді не існувало.

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Щоб провести реєстраційні дії, організатори схеми залучили держреєстратора з Дніпропетровської області. За грошову винагороду він передав доступ до державного реєстру, а внесення недостовірних даних здійснила інша особа. При цьому процедуру провели без участі представників фірми, на яку переоформлювали землю.

Таким чином, земельну ділянку вартістю понад 22,8 млн грн було виведено з державної власності.

Під час слідства Міністерство юстиції України анулювало реєстраційне рішення, яким було оформлено право власності за ТОВ. Трьом фігурантам справи прокурори повідомили про підозру за ч. 5 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж, вчинені під час дії воєнного стану, директору держпідприємства вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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