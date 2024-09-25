На Івано-Франківщині з’явиться новий індустріальний парк — Finance.ua

На Івано-Франківщині з’явиться новий індустріальний парк Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

На Івано-Франківщині з’явиться новий індустріальний парк

Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення парку «Калуш Продакшен» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

«Створення нових індустріальних парків — це складова урядової економічної політики „Зроблено в Україні“ та дієвий інструмент залучення інвестицій і розвитку регіонів. Кожен новий парк — це нове виробництво, нові робочі місця, а також збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів», — зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Читайте також Три індустріальні парки отримають майже 350 млн грн державного фінансування — Мінекономіки

Ініціатор створення парку — ТОВ «Хімзавод Калуш». Виробничі потужності парку охоплюватимуть виробництво хімічних речовин і продукції, меблів, готових металевих виробів (окрім машин та устаткування), неметалевої мінеральної продукції, паперу та гумових і пластмасових виробів.

Проєкт передбачає розвиток інфраструктури, що створить сприятливі умови для залучення інвесторів, розширення промислових потужностей і стимулювання економічного зростання в регіоні.

Читайте також Понад 85% зареєстрованих в Україні індустріальних парків не працюють

Наразі до Реєстру індустріальних (промислових) парків внесено вже 92 індустріальні парки. Нагадаємо, в державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень.

Нагадаємо, уряд за січень-березень 2024 року зареєстрував 9 нових парків, що дорівнює кількості зареєстрованих протягом всього 2022 року та перевищує показник 2021 року, коли було зареєстровано 7 парків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.