Три індустріальні парки отримають майже 350 млн грн державного фінансування — Мінекономіки Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Три індустріальні парки отримають майже 350 млн грн державного фінансування — Мінекономіки

Ще три індустріальні парки «Коростень», «БФ Термінал» та «Вінницький індустріальний парк» отримали державне фінансування у межах політики «Зроблено в Україні».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

​​"Державна програма стимулювання розвитку індустріальних парків вирішує суттєву проблему — відсутність необхідної інженерно-транспортної інфраструктури. Підтримка будівництва доріг та інших інфраструктурних елементів створює умови для залучення інвесторів та розвитку бізнесу в різних регіонах. У програмі є запобіжники для ефективного використання коштів — підприємства зобов’язані будувати виробничі площі та залучати учасників. Фінансування здійснюється через ескроу-рахунки державних банків, що дозволяє забезпечити контроль і зручність", — зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Програма передбачає фінансування до 150 мільйонів гривень для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури.

Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури.

Також програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.

Читайте також Рекордна кількість: скільки індустріальних парків зареєстрували в Україні у першому кварталі 2024 року

Керуюча компанія парку «Коростень» на Житомирщині отримає фінансування від держави обсягом 83,5 млн гривень з необхідних 167 млн гривень для будівництва під’їзної дороги.

Для індустріального парку «БФ Термінал» у Закарпатській області будуть побудовані залізничні колії та електрична інфраструктура на загальну суму 316,6 млн гривень. Коштом державного бюджету буде профінансовано приблизно 148 млн гривень з зазначеної суми.

На території парку «Вінницький індустріальний парк» будуть облаштовані проїзди загальною вартістю у майже 232 млн гривень. Тож участь держави у реалізації цього проєкту становитиме приблизно 116 млн гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.