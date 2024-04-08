На Херсонщині викрили посадовців, які закуповували продукти для військових за завищеними цінами — Finance.ua

На Херсонщині викрили посадовців, які закуповували продукти для військових за завищеними цінами Сьогодні 19:45 — Кримінал

На Херсонщині викрили посадовців, які закуповували продукти для військових за завищеними цінами, Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру двом керівникам продовольчої служби відділу тилового забезпечення прикордонного загону на Херсонщині, які закуповували продукти для військових за завищеними цінами.

Про це повідомляється на сайті Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що один із них — начальник продовольчої служби частини уклав договір на закупівлю круп для військової частини на понад 360 тисяч гривень. Угода була схвалена за завищеною ціною та без відповідних документів, що підтверджують якість товару.

Читайте також В Україні заблокували ще кілька схем з ухилянтами: викрили очільника ВЛК і депутата

Його попередник на цій посаді уклав договір із закупівлі хліба для військової частини на 1,3 млн грн. Попри проведений моніторинг, він надав перевагу підприємцю, який запропонував завищену ціну.

Вартість кілограма хліба, яку за договором поставляв приватний підприємець, перевищувала середню ринкову на 8 грн. Через це військова частина зазнала збитків у понад 402 тисячі гривень.

ДБР викрило факти закупівлі харчових продуктів для військової частини за завищеними цінами та повідомило про підозри посадовцям, які очолювали продовольчу службу тилового забезпечення прикордонного закону.

Читайте також Справа про 95 млн гривень «Укрзалізниці»: обрали запобіжний захід та розмір застави

Один з них підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України), другий — у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.