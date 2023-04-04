На чому має базуватися повоєнне відновлення - опитування — Finance.ua

На чому має базуватися повоєнне відновлення - опитування Вчора 21:03 — Казна та Політика

На чому має базуватися повоєнне відновлення - опитування

Основними принципами повоєнного відновлення, на думку українців, мають бути боротьба з корупцією (43,1%), відбудувати краще ніж було (41,6%) та врахування думки громад (41,1%).

Про це свідчать результати дослідження DiXi Group.

Наступними за важливістю є пріоритетність національної безпеки, включаючи енергетику, оборону (40,6%) та створення умов для повернення людей додому (38,1%).

Інфографіка: DiXi Group

Відбудова міст та житла має у першу чергу забезпечити безпеку (зокрема, укриттів): так вважає 73,3% опитаних. 63,5% громадян вважають, що замість зруйнованих підприємств потрібно збудувати нові, але сучасні, модернізовані та екологічні. 95,2% українців вважають, що відновлення природи є важливим у повоєнній відбудові України.

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Також українці не мають великого бажання брати участь в державних програмах підвищення енергоефективності будівель, якщо це передбачає збільшення квартплати: 54% не готові брати участь у таких програмах взагалі.

«Водночас, опитування не виявило чіткого поєднання таких принципів. Якщо шукати 3 принципи, які одночасно найбільше підтримують, то можна виділити лише одну групу: „пріоритетність національної безпеки, включаючи енергетику, оборону“ + „створення умов для розвитку підприємництва та приватних інвестицій“ + „жорстка боротьби з корупцією при використанні коштів для відбудови“, яка спостерігається у 13,7% респондентів», — відзначають автори дослідження.

Відповідаючи на запитання про принципи повоєнної відбудови, лише 25,7% українців підтримали відбудову на зелених засадах. 63,5% громадян вважають, що замість зруйнованих потрібно збудувати нові, але сучасні, модернізовані та екологічні підприємства. Потрібно розвивати нові перспективні виробництва, яких раніше не було в Україні.

Інфографіка: DiXi Group

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російська агресія має значний вплив на щоденні звички та практики громадян. Зокрема, 76,4% зменшили споживання енергії, 38,7% зменшили споживання води, лише 2,5% брали участь в екологічних заходах (проти 8,7% до війни), на 8% впала частка людей, що сортують сміття (44,5% під час війни проти 52,5% до війни). Водночас, значно зросла частка населення, що сортувала сміття до війни: із 35,7% у 2018 році до 52,5% у передвоєнний період.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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