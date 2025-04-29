На 27% більше: які електроавтомобілі імпортують в Украну — Finance.ua
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На 27% більше: які електроавтомобілі імпортують в Украну

Технології&Авто
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На 27% більше: які електроавтомобілі імпортують в Украну
На 27% більше: які електроавтомобілі імпортують в Украну
За даними Держстату, за перші два місяці 2025 року в Україну було імпортовано 13,2 тис. легкових електромобілів (BEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
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Це на 27% більше, ніж роком раніше.
Загальна митна вартість цих авто склала $223,6 млн.
З цієї кількості новими були 3,3 тис. авто. (+11%), а 9,9 тис. — вживані (+34%).
Левову частку нових електромобілів (94%) було завезено з Китаю. А лідером з поставок вживаних електромобілів були США (40%).
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Нагадаємо, південнокорейська компанія LG Electronics оголосила про вихід із бізнесу зарядних пристроїв для електромобілів через уповільнення глобального попиту. Дочірню компанію компанії з виробництва зарядних пристроїв для електромобілів, HiEV Charger, буде ліквідовано, а всіх співробітників, залучених до цього бізнесу, переведуть в інші підрозділи LG Electronics.
Аналітики Інституту досліджень авторинку проаналізували набір моделей в українському парку електромобілів (обсяг якого становить майже 150 тис. авто) та визначили, що близько 40% його резидентів мають акумулятори ємністю понад 50 кВт-год, отже їх сміливо можна відносити до категорії «далекобійних», або щонайменше до таких, котрі придатні до міжобласних поїздок.
Середня ціна кіловат-години, отриманої через АС порт, зараз складає (округлено) 14,89 грн, через DC порт — 17,40 грн.
Для порівняння, у сусідній Польщі працює дещо більше операторів ЕЗС, і кожен з них будує доволі заплутану тарифну систему, коли ціна за 1 кВт-год залежить не лише від фактично відвантаженої енергії в батарею автомобіля, а ще й від платних підписок у вигляді місячних пакетів чи річних абонементів різного рівня, клубних карток, разових акцій, суми попереднього поповнення рахунку, місця розташування ЕЗС тощо. У переведенні на гривні, ціна «повільної» АС-зарядки там зараз складає близько 16…21 грн/кВт-год, швидке DC-заряджання обійдеться від 22 до 33 грн/кВт-год.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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