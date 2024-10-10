На 22% більше: які гібридні автомобілі обирали українці у вересні — Finance.ua

На 22% більше: які гібридні автомобілі обирали українці у вересні Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

На 22% більше: які гібридні автомобілі обирали українці у вересні

Минулого місяця автопарк України поповнили понад 2 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Це на 22% більше, ніж у вересні минулого року.

Частка нових авто в цій кількості становила 60%, проти 59% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (280 од.).

Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (79 од.).

Третій за популярністю — NISSAN Qashqai (56 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у KIA Niro (54 од.)

Також у лідерській трійці: FORD Fusion US (50 од.) та TOYOTA Prius (49 од.).

Нагадаємо, у вересні українці придбали 5700 нових легкових автомобілів, що на 30% менше в порівнянні із серпнем.

Сплеск попиту в серпні був викликаний чутками про можливе підвищення податків на першу реєстрацію автівок. Проти вересня 2023 року попит на нові авто залишився практично без змін, зростання становило лише 0,1%.

Довідка Finance.ua:

У вересні в Україні з’явилося 838 нових легкових електромобілів — переважно вироблених китайськими автофабриками. Найбільше — марки BYD, 152 авто. Популярною моделлю стала Zeekr 001 — 105 одиниць.

За чинними правилами, техогляд повинні проходити всі автомобілі, незалежно від того, кому вони належать, якщо вони використовуються на дорогах загального користування. Категорії транспортних засобів, для яких встановлений певний графік проведення огляду.



Хетчбек Dacia Sandero зберіг звання найпродаванішого автомобіля в Європі за підсумками серпня 2024 року. За останній місяць літа в країнах ЄС було продано 15 653 машини — на 9% більше, ніж рік тому.

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