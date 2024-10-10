На 22% більше: які гібридні автомобілі обирали українці у вересні — Finance.ua

На 22% більше: які гібридні автомобілі обирали українці у вересні
Минулого місяця автопарк України поповнили понад 2 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
Це на 22% більше, ніж у вересні минулого року.
Частка нових авто в цій кількості становила 60%, проти 59% торік.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (280 од.).
Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (79 од.).
Третій за популярністю — NISSAN Qashqai (56 од.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у KIA Niro (54 од.)
Також у лідерській трійці: FORD Fusion US (50 од.) та TOYOTA Prius (49 од.).
Нагадаємо, у вересні українці придбали 5700 нових легкових автомобілів, що на 30% менше в порівнянні із серпнем.
Сплеск попиту в серпні був викликаний чутками про можливе підвищення податків на першу реєстрацію автівок. Проти вересня 2023 року попит на нові авто залишився практично без змін, зростання становило лише 0,1%.
Довідка Finance.ua:
- У вересні в Україні з’явилося 838 нових легкових електромобілів — переважно вироблених китайськими автофабриками. Найбільше — марки BYD, 152 авто. Популярною моделлю стала Zeekr 001 — 105 одиниць.
- За чинними правилами, техогляд повинні проходити всі автомобілі, незалежно від того, кому вони належать, якщо вони використовуються на дорогах загального користування. Категорії транспортних засобів, для яких встановлений певний графік проведення огляду.
- Хетчбек Dacia Sandero зберіг звання найпродаванішого автомобіля в Європі за підсумками серпня 2024 року. За останній місяць літа в країнах ЄС було продано 15 653 машини — на 9% більше, ніж рік тому.
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