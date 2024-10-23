Митниця порахувала, на скільки Україна збільшила агроекспорт — Finance.ua
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Митниця порахувала, на скільки Україна збільшила агроекспорт

Казна та Політика
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Як повідомляє Державна митна служба України, протягом перших дев’яти місяців 2024 року обсяги експорту агропродукції України зросли більш ніж на чверть, а саме на 9,9 млн т. Їхня вартість зросла на $1,4 млрд.
«Загалом за 3 квартали 2024 року Україна експортувала 48,9 млн т агропродукції на $10,5 млрд», — констатують у відомстві.
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Основною причиною такого зростання стало відновлення морського сполучення. Завдяки цьому станом на сьогодні 89% від загального обсягу експорту агропродукції було здійснено морським видом транспорту. На суходолі експортери надають перевагу залізничному транспорту, лише 2% переміщується автомобільним транспортом.
Ключовою групою експортованих агротоварів залишаються зернові культури — за 9 місяців відправили 42,3 млн т на суму $7,1 млрд. Іншою суттєвою складовою експорту агропродукції є насіння та плоди олійних рослин — 5 млн т вартістю $2,2 млрд.
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Ситуація з імпортом має дещо інші особливості. Зокрема, 80% всієї імпортованої агропродукції потрапило до України автотранспортом, близько 18% — морем та майже 2% — залізницею. Здебільшого це пов’язано з імпортом із країн Європи, на відміну від експорту, де товари постачаються по всьому світу.
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Загалом до України імпортували 978,8 тис. т агропродукції на суму $1,7 млрд. Майже половину всього імпорту становлять їстівні плоди та горіхи — 468 тис. т вартістю $563,8 млн. Окрім них, значними за кількістю ввезених агропродуктів є овочі — 194,2 тис. т ($246,6 млн), а за вартістю — насіння олійних рослин на $346,5 млн (50,2 тис. т).
За матеріалами:
Finance.ua
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