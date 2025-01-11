Минулого року АРМА отримала в управління необґрунтованих активів більше ніж на 11,5 млрд грн — Finance.ua

Минулого року АРМА отримала в управління необґрунтованих активів більше ніж на 11,5 млрд грн
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у 2024 році отримало в управління необґрунтованих активів на суму понад 11,5 млрд грн.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Дохід від управління арештованими активами
Дохід від управління цими активами перевищив 1 млрд 68 млн грн, що спрямовується на підтримку української економіки та сил оборони.
Завдяки діям ДБР за напрямом виявлення й арешту активів, державний бюджет у 2023 році поповнився на 5 млрд грн.
У ДБР підкреслили, що витрати на утримання бюро значно менші за отриманий прибуток, що свідчить про ефективність відомства.
У ДБР повідомили, що минулого року відбувся перший у межах відновленої «великої приватизації» аукціон з продажу майна, конфіскованого за матеріалами бюро у підсанкційної особи. За об’єкт держава отримала 1,89 млрд грн.
Конфіскація активів гральних компаній
Також у дохід держави були стягнуті активи компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet, — 1,8 млрд грн.
Крім того, на фінішній прямій процедура конфіскації у іншого онлайн-казино — Pin-Up — 2,6 млрд грн.
Бюро продовжує виявляти і передавати в управління АРМА майно підозрюваних у державній зраді колишніх народних депутатів.
За даними ДБР, в управління держави перейшло майно і корпоративні права зареєстрованих у Львові будівельних компаній «Бетонбуд» і «Капітал Плаза», а також 50% корпоративних прав ТОВ «Галицьке перехрестя», кінцевими власниками яких є рідні брати депутатів-утікачів.
Крім того, поставлена крапка щодо арешту яхти одного з них — Royal Roмance — приблизною вартістю 5,9 млрд грн.
Також за матеріалами ДБР в управління АРМА передані чотири гелікоптери і два літаки кримських підприємців.
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