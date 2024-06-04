Минулого місяця Україна встановила рекорд з експорту цукру — Finance.ua
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Минулого місяця Україна встановила рекорд з експорту цукру

Фондовий ринок
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У травні Україна експортувала рекордні 108 тис. тонн цукру. З них до ЄС було відправлено 65%, а до інших країн — 35%.
Про це повідомляє пресслужба Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор».
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Як зазначає т.в.о. голови правління асоціації Яна Кавушевська, за результатами травня 65% цукру Україна експортувала до ЄС, 35% — до інших країн. Загалом минулого місяця досяг рекордного показника у 108 тисяч тонн.
«30 травня уряд ввів обмеження на експорт українського цукру до ЄС, але тішить те, що наші виробники відновили шляхи не лише в Європу, а й на світовий ринок (до країн Середземномор’я, західної Африки)», — зазначила Кавушевська.
Додається, що минулий рік для цукрового буряку був непоганим, і вважає, що цукровий буряк залишиться в топ 3 культур за прибутковістю та може стати непоганою альтернативою зерновим.
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Нагадаємо, українським морським коридором за 9 місяців експортовано 50 мільйонів тонн вантажів.
За матеріалами:
Finance.ua
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