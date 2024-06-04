Минулого місяця Україна встановила рекорд з експорту цукру — Finance.ua

Минулого місяця Україна встановила рекорд з експорту цукру Сьогодні 06:17 — Фондовий ринок

У травні Україна експортувала рекордні 108 тис. тонн цукру. З них до ЄС було відправлено 65%, а до інших країн — 35%.

Про це повідомляє пресслужба Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор».

Як зазначає т.в.о. голови правління асоціації Яна Кавушевська, за результатами травня 65% цукру Україна експортувала до ЄС, 35% — до інших країн. Загалом минулого місяця досяг рекордного показника у 108 тисяч тонн.

«30 травня уряд ввів обмеження на експорт українського цукру до ЄС, але тішить те, що наші виробники відновили шляхи не лише в Європу, а й на світовий ринок (до країн Середземномор’я, західної Африки)», — зазначила Кавушевська.

Додається, що минулий рік для цукрового буряку був непоганим, і вважає, що цукровий буряк залишиться в топ 3 культур за прибутковістю та може стати непоганою альтернативою зерновим.

Читайте також БЕБ викрило сірий експорт зерна, що завдав збитків на понад 13 мільйонів

Нагадаємо, українським морським коридором за 9 місяців експортовано 50 мільйонів тонн вантажів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.