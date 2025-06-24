МВС впровадило запис до центрів через застосунок — Finance.ua

МВС впровадило запис до центрів через застосунок Сьогодні 11:34 — Особисті фінанси

МВС впровадило запис до центрів через застосунок

Українці можуть записатися на послуги центрів МВС через мобільний застосунок «Е-запис». Його можна безплатно завантажити з App Store або Google Play.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Як записатися через застосунок

Щоб скористатися «Е-записом», потрібно:

завантажити застосунок із App Store або Google Play;

авторизуватися через id.gov.ua;

перейти у вкладку «Головна» — «Записатись у чергу» або «Е-черга»;

обрати послугу, зручний сервісний центр МВС, дату та час з доступних.

Про підтвердження запису система повідомить у додатку та на електронну пошту.

Керування записом

Користувач може самостійно скасувати запис. Нову реєстрацію можна буде здійснити після оновлення системи орієнтовно через 30 хвилин. Проте скасувати візит можна не пізніше, ніж за 2 години до призначеного часу.

Кожного дня о 06:00 відкривається доступ до нового 21-го дня для реєстрації.

Обмеження та ліміти

Для фізичних осіб передбачено до 4 записів на місяць, для юридичних до 4 на день. Навіть скасовані записи враховуються в загальний ліміт. У разі перевищення ліміту система покаже повідомлення: «За вказаними даними Заявника перевищено ліміт реєстрацій».

На повторне складання іспитів після невдалої спроби зареєструватися можна через 10 календарних днів, на 11-й день.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ оприлюднило проєкт наказу щодо нових умов складання іспитів для отримання водійських прав. Згідно з ним, збільшуються інтервали між практичними іспитами, а також оновлюється розміщення технічних засобів контролю.

Крім того, з 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти нові правила проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Ключова зміна — обов’язкова фото- та відеофіксація всього процесу техогляду. Кожен пункт технічного контролю має бути обладнаний щонайменше двома камерами. На фото автомобіль має займати не менше 70% площі зображення. Приватні легкові авто, які не використовуються для заробітку, проходити техогляд не повинні.

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