Можна отримати $5 000: в Україні запустили проект для наукових стартапів — Finance.ua

Можна отримати $5 000: в Україні запустили проект для наукових стартапів
Український фонд стартапів разом з Мінцифрою та іншими партнерами запустили проект Science&Business — GIST Pitch Days. Він дозволяє отримати $5 000 на розвиток власного наукового стартапу.
Science&Business — GIST Pitch Days — це можливість для науковців та підприємців з готовими наукоємними рішеннями отримати досвід презентації своїх стартапів та фінансову підтримку.
Під час заходу учасники можуть презентувати власні проекти та отримати зворотний звʼязок від експертів. За результатами 24 проєкти-переможці отримають допомогу від GIST у розмірі $5 000. Для цього потрібно мати стартап у сфері:
- охорони здоров’я;
- агро- та біотехнологій;
- енергетики та екології;
- промисловості та інфраструктури.
Заявки на участь приймаються до 20 лютого включно, пройти реєстрацію можна за посиланням.
Нагадаємо, з 1 лютого українці, що хочуть отримати мікрогранти для започаткування чи розвитку свого бізнесу, можуть подавати заявки на першу цього року хвилю програми «Власна справа».
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