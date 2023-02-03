Можна отримати $5 000: в Україні запустили проект для наукових стартапів — Finance.ua

Можна отримати $5 000: в Україні запустили проект для наукових стартапів Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Можна отримати $5 000: в Україні запустили проект для наукових стартапів

Український фонд стартапів разом з Мінцифрою та іншими партнерами запустили проект Science&Business — GIST Pitch Days. Він дозволяє отримати $5 000 на розвиток власного наукового стартапу.

Science&Business — GIST Pitch Days — це можливість для науковців та підприємців з готовими наукоємними рішеннями отримати досвід презентації своїх стартапів та фінансову підтримку.

Під час заходу учасники можуть презентувати власні проекти та отримати зворотний звʼязок від експертів. За результатами 24 проєкти-переможці отримають допомогу від GIST у розмірі $5 000. Для цього потрібно мати стартап у сфері:

охорони здоров’я;

агро- та біотехнологій;

енергетики та екології;

промисловості та інфраструктури.

Заявки на участь приймаються до 20 лютого включно, пройти реєстрацію можна за посиланням

Нагадаємо, з 1 лютого українці, що хочуть отримати мікрогранти для започаткування чи розвитку свого бізнесу, можуть подавати заявки на першу цього року хвилю програми «Власна справа».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.