12% українських стартапів закрилися через війну — опитування — Finance.ua

12% українських стартапів закрилися через війну — опитування Сьогодні 05:18 — Фондовий ринок

12% українських стартапів закрилися через війну — опитування

12% українських стартапів закрили свою діяльність після російського вторгнення. Майже всі респонденти відзначають однозначно негативний вплив війни в країні на можливість ведення бізнесу.

Про це йдеться в дослідженні Polish-Ukrainian Startup Bridge у партнерстві з Варшавською фондовою біржею та Ukrainian Startup Fund.

Третина стартапів закрилася через падіння продажів продукції та послуг на українському ринку. Ще чверть — через неможливість виїзду за кордон для продовження діяльності та втрату капіталу, що дозволило б компанії підтримувати свою фінансову ліквідність.

Інфографіка: Polish-Ukrainian Startup Bridge

З 27 компаній, представники яких заявили про участь у бойових діях, 56% стикалися з одним випадком участі їхніх співробітників у захисті України. Як наслідок, у понад 1/5 компаній, працівники яких брали участь у війні, на фронті воюють аж двоє.

Проблеми в роботі стартапів з України відображаються на ринках далеко за межами країни та є перешкодою для всіх суб’єктів, які з ними співпрацюють або купують їхні послуги та продукти. Водночас для деяких з аналізованих компаній факт роботи на іноземних клієнтів і співробітництво з ними є шансом вижити зараз.

Більшість компаній працюють глобально (64% респондентів вказали на міжнародний характер роботи), як на українському ринку, так і за кордоном. 13% заявили, що спрямовують свої послуги та продукцію лише на зовнішні ринки, не враховуючи місцеві.

Майже половина опитаних підприємств розташовані в Києві. Важливими точками на стартап-карті України є також Львівська, Харківська та Вінницька області.

Серед респондентів, які відповіли на запитання про плани перенести свої стартапи після закінчення війни та перемоги України, найбільший відсоток вказали, що планують повернутися на український ринок або залишитися на ньому (43%). Майже 1/3 вибірки складають люди, які хочуть перемістити свою компанію на ринок Європейського Союзу, рідше (лише 5%) — у США. Деякі компанії на стадії завершення опитування вже перебували за межами України (16%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.