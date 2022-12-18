Український фонд стартапів профінансував 250 проєктів (статистика за 3 роки) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Український фонд стартапів профінансував 250 проєктів (статистика за 3 роки)

17
Український фонд стартапів профінансував 250 проєктів (статистика за 3 роки)
Український фонд стартапів профінансував 250 проєктів (статистика за 3 роки)
Українському фонду стартапів виповнилось три роки. За статистикою, UFS фінансує кожну 27-му заявку і до початку війни інвестував у 250 стартапів.
Фонд підбив підсумки своєї діяльності. Ось найцікавіші цифри.
  • Перші заявки Український фонд стартапів почав приймати наприкінці 2019 року, коли вже було сформовано команду і чітко прописано умови фінансування.
  • За статистикою, фонд фінансує кожну 27-му заявку.
  • Усі проекти після отримання грантів залучили сукупно понад $40 млн інвестицій та понад $30 млн супутніх сервісів.
  • Загалом, до початку повномасштабної війни фонд проінвестував понад 250 українських стартапів на суму більш як $6,4 млн.
  • Було проведено 37 пітч-днів за участі 413 стартапів.
  • Кількість поданих заявок на участь у грантових програмах фонду перевищила 4500.
  • Кожен другий переможець Грантової програми фонду вже залучив додаткові інвестиції у власний проект.
  • Наразі у базі фонду залишається ще 111 заявок стартапів, які отримали позитивну оцінку від експертів та були відібрані до участі в пітчингу. Однак, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, тимчасово призупинили проведення традиційних Pitch Day.
Український фонд стартапів профінансував 250 проєктів (статистика за 3 роки)
Чимало українських стартапів, які в той чи інший час отримали гранти фонду, уже масштабувались на глобальні ринки: Upswot, Awesomic, Esper Bionics, Djooky. Серед них, наприклад, стартап Awesomic, який пройшов програму Y Combinator та залучив $2 млн інвестицій.
Інший кейс — компанія Upswot, яку підтримують понад сто міжнародних інвесторів, ангелів і консультантів у галузі fintech. Серед них CDO Microsoft, COO Klarna, колишній президент Western Union, віцепрезидент групи Oracle, голова ради директорів Revolut тощо. Команда вже залучила $5 млн інвестицій і досягла оцінки $20–25 млн.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.