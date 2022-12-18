Український фонд стартапів профінансував 250 проєктів (статистика за 3 роки) — Finance.ua

Український фонд стартапів профінансував 250 проєктів (статистика за 3 роки) Сьогодні 11:56

Український фонд стартапів профінансував 250 проєктів (статистика за 3 роки)

Українському фонду стартапів виповнилось три роки. За статистикою, UFS фінансує кожну 27-му заявку і до початку війни інвестував у 250 стартапів.

Фонд підбив підсумки своєї діяльності. Ось найцікавіші цифри.

Перші заявки Український фонд стартапів почав приймати наприкінці 2019 року, коли вже було сформовано команду і чітко прописано умови фінансування.

За статистикою, фонд фінансує кожну 27-му заявку.

Усі проекти після отримання грантів залучили сукупно понад $40 млн інвестицій та понад $30 млн супутніх сервісів.

Загалом, до початку повномасштабної війни фонд проінвестував понад 250 українських стартапів на суму більш як $6,4 млн.

Було проведено 37 пітч-днів за участі 413 стартапів.

Кількість поданих заявок на участь у грантових програмах фонду перевищила 4500.

Кожен другий переможець Грантової програми фонду вже залучив додаткові інвестиції у власний проект.

Наразі у базі фонду залишається ще 111 заявок стартапів, які отримали позитивну оцінку від експертів та були відібрані до участі в пітчингу. Однак, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, тимчасово призупинили проведення традиційних Pitch Day.

Чимало українських стартапів, які в той чи інший час отримали гранти фонду, уже масштабувались на глобальні ринки: Upswot, Awesomic, Esper Bionics, Djooky. Серед них, наприклад, стартап Awesomic, який пройшов програму Y Combinator та залучив $2 млн інвестицій.

Інший кейс — компанія Upswot, яку підтримують понад сто міжнародних інвесторів, ангелів і консультантів у галузі fintech. Серед них CDO Microsoft, COO Klarna, колишній президент Western Union, віцепрезидент групи Oracle, голова ради директорів Revolut тощо. Команда вже залучила $5 млн інвестицій і досягла оцінки $20–25 млн.

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