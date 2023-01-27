Morgan Stanley наклав на банкірів мільйонні штрафи - у чому причини — Finance.ua

Morgan Stanley наклав на банкірів мільйонні штрафи - у чому причини Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

Morgan Stanley наклав на банкірів мільйонні штрафи - у чому причини

Morgan Stanley наклав фінансові штрафи на своїх співробітників, зокрема для банкірів вони становили понад $1 млн, за ведення офіційних справ у WhatsApp та інших платформах обміну повідомленнями.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що банк намагається покарати співробітників за скандал, який заплямував репутацію групи та призвів до того, що минулого року вона заплатила $200 млн штрафів.

Стягнення варіюють від кількох тисяч доларів до понад $1 млн на людину. Штрафи засновані на системі балів, яка враховує такі фактори, як кількість надісланих повідомлень, стаж банкіра та отримання ним завчасних попереджень.

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Залежно від розміру штрафу кошти або повертаються з попередніх бонусів, або відраховуватимуться з майбутніх виплат.

Morgan Stanley тепер проводить навчання для співробітників, пояснюючи сценарії, коли їм слід перемикати розмови на особистих пристроях на офіційні канали, такі як електронна пошта. Це можуть бути, здавалося б, невинні випадки, коли колеги обмінюються повідомленнями про час чи місце зустрічі.

Співробітників попередили, що ці, начебто, прості повідомлення часто призводять до більш суттєвих обговорень, сказало джерело, поінформоване про програми навчання банку.

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Штрафи для співробітників є останніми наслідками масштабних репресій на Уолл-стріт із боку регулювальних органів США у звʼязку з використанням особистих телефонів і несанкціонованих додатків. Численні розслідування призвели до штрафів на суму понад $1 млрд у банківській галузі.

У 2020 році Morgan Stanley звільнив як мінімум двох старших співробітників свого товарного підрозділу — Ненсі Кінг і Джея Рубенштейна — за використання ними додатків для обміну особистими повідомленнями, як повідомляла тоді FT.

Інші трейдери з відділу сировинних товарів Morgan Stanley також отримали попередження про використання ними програм для обміну повідомленнями, сказало джерело. Інші банки, такі як Credit Suisse та HSBC, також звільнили банкірів, замішаних у скандалі.

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