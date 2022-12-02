У Morgan Stanley відзначили зниження інтересу роздрібних інвесторів до Bitcoin — Finance.ua

У Morgan Stanley відзначили зниження інтересу роздрібних інвесторів до Bitcoin Сьогодні 04:11 — Фінтех і Картки

У Morgan Stanley відзначили зниження інтересу роздрібних інвесторів до Bitcoin

На тлі затяжної кризи на криптовалютному ринку інтерес роздрібних інвесторів до цифрових активів послабшав, проте зріс попит на регульовані продукти з боку клієнтів традиційних установ. Про це йдеться у звіті інвестиційного банку Morgan Stanley, повідомляє CoinDesk

Після колапсу FTX та Alameda Research ринок переглядає вартість випущених токенів та їх використання як маржинальне забезпечення, зазначили фахівці.

Опитані Morgan Stanley учасники індустрії чекають на подальшу хвилю делевериджу та банкрутств.

Респондентам важко назвати терміни закінчення процесу, але висловили впевненість у подальшому розвитку «криптографії, блокчейну і DLT, а також підвищення їх ролі в торгівлі фінансовими активами».

На думку аналітиків, поточний ведмежий ринок нагадує події 2017-2018 років, коли ціна Bitcoin впала на 70% своїх піків. Відмінністю є більше кредитне плече, що викликане підвищенням ролі маркетмейкерів, торгових фірм та інституціоналів за рахунок зниження впливу роздрібних інвесторів.

У Morgan Stanley наголосили, що ключовим для учасників індустрії залишається створення інфраструктури. Вони також зазначили, що, на думку деяких інвесторів, потрібно від 10 до 15 років, перш ніж криптовалюти увійдуть до мейнстріму.

Раніше аналітики Glassnode вказали на перехід учасників ринку від розподілу до накопичення Bitcoin. Тенденція характерна майже всім категорій і найяскравіше виражена серед адрес, що утримують менше ніж 1 BTC.

Нагадаємо, JPMorgan спрогнозували збереження переваги централізованих платформ над їх децентралізованими аналогами всупереч краху FTX.

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