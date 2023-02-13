Moody's дало прогноз щодо війни та її впливу на економіку України — Finance.ua

Moody's дало прогноз щодо війни та її впливу на економіку України Сьогодні 19:16 — Казна та Політика

Moody's дало прогноз щодо війни та її впливу на економіку України

російсько-українська війна буде затяжною, а економіка України відчує невелике скорочення реального ВВП на 2% у 2023 році.

Про це йдеться у прогнозі міжнародного рейтингового агентства Moody's.

Водночас експерти вважають, що за цим розпочнеться помірне відновлення економічної активності у 2024 році, яке буде зумовлене великомасштабною реконструкцією.

"Попри високий ступінь невизначеності розвитку військового конфлікту, у своєму базовому сценарії Moody's очікує збереження макроекономічної та фінансової стабільності", - додається у прогнозі.

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За даними аналітиків, війна та викликане нею переміщення 20% населення збільшили ризики для здоров'я та безпеки та обмежили доступ до основних послуг та житла для українців.

"Економічний спад, спричинений війною, призвів до значного зростання безробіття та бідності. Це позначатиметься на кредитоспроможності України протягом багатьох років, враховуючи великі фінансові потреби, які виникнуть у зв'язку з реконструкцією критично важливої інфраструктури", - вважають експерти.

Водночас структура варантів із прив'язкою до ВВП, випущених у рамках реструктуризації боргу у 2015 році, також несе фіскальний ризик у середньостроковій перспективі. Так, при сценарії сильного зростання, викликаного відновленням, це може призвести до великих виплат за інструментами.

Довідка Finance.ua:

за даними ООН, внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної росією проти України, українська економіка скоротилася більш ніж на 35%;

заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк раніше зазначав, що українська економіка намацала «дно» у 2022 році та може повернутися до зростання вже цього року.



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УНІАН За матеріалами:

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