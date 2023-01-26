Війна знищила 35% економіки України — ООН — Finance.ua
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Війна знищила 35% економіки України — ООН

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Внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, українська економіка скоротилася більш ніж на 35%.
Як йдеться у звіті ООН, через російське вторгнення щомісячний дефіцит бюджету України оцінюється в 5 млрд доларів.
На думку економістів ООН, хоча 2023 року Європейський Союз планує виділити 18 млрд євро на економічну підтримку України, цього може бути замало.
«Перспективи української економіки у 2023 та 2024 роках дуже невизначені і залежатимуть від багатьох факторів, зокрема, від припинення бойових дій та початку відновлювальних робіт», — зазначають економісти.
«Економіка України скоротилася на більш ніж 35% у 2022 році через масове руйнування інфраструктури, зокрема залізничного та інших сполучень із сусідніми країнами, дорожньої мережі та мостів. Порушено виробничу та торговельну діяльність, є великі втрати робочої сили через міграцію або призов до армії», — йдеться у звіті.
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Як ідеться в документі, на економіку України істотно впливають атаки росії на об’єкти енергетичної інфраструктури, блокування портів і пошкодження металургійних заводів.
Пряме монетарне фінансування Національного банку забезпечило покриття близько третини загальних потреб державних видатків. Це спричинило виснаження валютних резервів, що підштовхнуло Україну до девальвації національної валюти.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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