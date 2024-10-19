Monobank припинить обслуговування карток Mastercard до кінця 2024 року — ЗМІ — Finance.ua
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Monobank припинить обслуговування карток Mastercard до кінця 2024 року — ЗМІ

Фінтех і Картки
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Monobank припинить обслуговування карток Mastercard до кінця 2024 року — ЗМІ
Monobank припинить обслуговування карток Mastercard до кінця 2024 року — ЗМІ
Monobank припиняє співпрацю з Mastercard та просить клієнтів перейти на картки Visa до кінця року.
Офіційного оголошення від банку поки не було, але власникам Mastercard надходять сповіщення про необхідність замінити картку.
Зміни пояснюють тим, що міжбанківська комісія знизилася з 1,6% до 0,7% й водночас податок на прибуток підвищився з 18% до 50%, і такі умови є невигідними для банку.
Monobank припинить обслуговування карток Mastercard до кінця 2024 року — ЗМІ
Картки Mastercard будуть деактивовані до 2025 року. Це не стосується преміальних карток — «залізних» і «платинових».
За перевипуск чорної картки нарахують 100 гривень кешбеку. Пластикову картку доставлять безкоштовно на відділення Нової пошти протягом шести днів.
Гроші з рахунку буде автоматично переведено на новий.

Довідка Finance.ua:

  • як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, Найближчого понеділка у банку відбудеться реліз маркетплейсу. На старті будуть представлені три категорії: гаджети, смарт-електроніка та комп’ютерна техніка.
  • monobank спростив перекази за реквізитами IBAN. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський. За його словами, користувачі monobank тепер можуть переказувати гроші за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN). У платежах за IBAN тепер підтягуються контакти власника рахунку;
  • у monobank з’явилася нова функція «Групові витрати». Щоб скористатись новою послугою, потрібно натиснути «Переказати на картку», далі з’явиться опція «Групові витрати».

Банківські картки з кешбеком 💳

За матеріалами:
Хмарочос
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