Молодь, яка адаптувались за кордоном, може не повернутися в Україну: прогноз експерта — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Молодь, яка адаптувались за кордоном, може не повернутися в Україну: прогноз експерта

13
Молодь, яка адаптувались за кордоном, може не повернутися в Україну: прогноз експерта
Молодь, яка адаптувались за кордоном, може не повернутися в Україну: прогноз експерта
Українські підлітки віком 15−17 років, які вже адаптувалися до життя за кордоном, можуть не повернутися в Україну.
Про це заявив доктор філософських наук, професор, проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський у коментарі «Київ 24».
Читайте також
За словами експерта, українська влада повинна зробити все можливе для збереження демографічного потенціалу, а не створювати ризики його втрати.
Ягодзінський вважає, спроби повертати родини з-за кордону та змушувати студентів обов’язково навчатися офлайн можуть мати зворотний ефект і відштовхнути юних українців від Батьківщини.
Експерт зауважує, підлітки 15−17 років, які адаптувалися до життя за кордоном, скоріше за все вже ніколи не повернуться до України.
Читайте також
«І це стосується не лише школярів, а й студентів, яким 20−21 рік. Чим молодша людина — тим процес адаптації легший. Тому якщо на шальки терезів ставити освіту чи демографію, я б вибрав би демографію», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

  • за словами уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, лише 25% українців, вимушено переміщених за кордон через повномасштабну війну з росією, у майбутньому хотіли б повернутися на батьківщину;
  • за даними ООН, станом на липень 2024 року в Європі нараховувалося 6 021 400 біженців з України. Найбільше українських біженців проживало в Німеччині (понад 1,1 млн людей), Польщі (957 тисяч) та Чехії (353 тисячі). Крім того, ще 558 300 біженців з України перебували за межами Європи.
Finance.ua прагне бути корисним, тому ми запустили опитування, щоб краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

Пройти опитування

За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems