Молодь, яка адаптувались за кордоном, може не повернутися в Україну: прогноз експерта — Finance.ua

Молодь, яка адаптувались за кордоном, може не повернутися в Україну: прогноз експерта
Українські підлітки віком 15−17 років, які вже адаптувалися до життя за кордоном, можуть не повернутися в Україну.
Про це заявив доктор філософських наук, професор, проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський у коментарі «Київ 24».
За словами експерта, українська влада повинна зробити все можливе для збереження демографічного потенціалу, а не створювати ризики його втрати.
Ягодзінський вважає, спроби повертати родини з-за кордону та змушувати студентів обов’язково навчатися офлайн можуть мати зворотний ефект і відштовхнути юних українців від Батьківщини.
Експерт зауважує, підлітки 15−17 років, які адаптувалися до життя за кордоном, скоріше за все вже ніколи не повернуться до України.
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«І це стосується не лише школярів, а й студентів, яким 20−21 рік. Чим молодша людина — тим процес адаптації легший. Тому якщо на шальки терезів ставити освіту чи демографію, я б вибрав би демографію», — зазначив він.
Довідка Finance.ua:
- за словами уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, лише 25% українців, вимушено переміщених за кордон через повномасштабну війну з росією, у майбутньому хотіли б повернутися на батьківщину;
- за даними ООН, станом на липень 2024 року в Європі нараховувалося 6 021 400 біженців з України. Найбільше українських біженців проживало в Німеччині (понад 1,1 млн людей), Польщі (957 тисяч) та Чехії (353 тисячі). Крім того, ще 558 300 біженців з України перебували за межами Європи.
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