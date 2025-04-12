Молодь, яка адаптувались за кордоном, може не повернутися в Україну: прогноз експерта — Finance.ua

Молодь, яка адаптувались за кордоном, може не повернутися в Україну: прогноз експерта Сьогодні 13:19

Молодь, яка адаптувались за кордоном, може не повернутися в Україну: прогноз експерта

Українські підлітки віком 15−17 років, які вже адаптувалися до життя за кордоном, можуть не повернутися в Україну.

Про це заявив доктор філософських наук, професор, проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський у коментарі «Київ 24».

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За словами експерта, українська влада повинна зробити все можливе для збереження демографічного потенціалу, а не створювати ризики його втрати.

Ягодзінський вважає, спроби повертати родини з-за кордону та змушувати студентів обов’язково навчатися офлайн можуть мати зворотний ефект і відштовхнути юних українців від Батьківщини.

Експерт зауважує, підлітки 15−17 років, які адаптувалися до життя за кордоном, скоріше за все вже ніколи не повернуться до України.

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«І це стосується не лише школярів, а й студентів, яким 20−21 рік. Чим молодша людина — тим процес адаптації легший. Тому якщо на шальки терезів ставити освіту чи демографію, я б вибрав би демографію», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

за словами уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, лише 25% українців, вимушено переміщених за кордон через повномасштабну війну з росією, у майбутньому хотіли б повернутися на батьківщину;

за даними ООН, станом на липень 2024 року в Європі нараховувалося 6 021 400 біженців з України. Найбільше українських біженців проживало в Німеччині (понад 1,1 млн людей), Польщі (957 тисяч) та Чехії (353 тисячі). Крім того, ще 558 300 біженців з України перебували за межами Європи.

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