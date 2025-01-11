Молодь у Британії стикається з проблемами купівлі власного житла — Finance.ua

Молодь у Британії стикається з проблемами купівлі власного житла Сьогодні 20:21 — Світ

Молодь у Британії стикається з проблемами купівлі власного житла

Ціни на житло у Великій Британії наприкінці 2024 року майже досягли рекордного рівня. За грудень ціни зросли на 0,7%, що перевищує прогнози економістів, які очікували лише 0,1% зростання.

Про це пише видання Blomberg з посиланням на дані Nationwide Building Society.

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Ймовірно, до кінця 2025 року нерухомість подорожчає ще на 4%. Водночас Nationwide повідомляє, що в грудні 2024 року ціни були на 4,7% вищими, ніж у грудні 2023 року.

Регіональні особливості цін на житло

У Північній Англії ціни зросли швидше, ніж у Південній. У Лондоні середня ціна будинку залишилася стабільною — понад 670 тисяч доларів, а у регіонах Південного Сходу зафіксували незначне зниження в останньому кварталі.

Загалом середня ціна будинку зараз становить 338 тисяч доларів.

Доступність житла та проблеми для молоді

Попри зростання цін, житло залишається недоступним для багатьох британців.

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У 2022 році середня ціна будинку становила дев’ять річних зарплат, тоді як у 1990-х — лише чотири. Це посилює залежність молоді від фінансової підтримки батьків.

За статистикою:

58% дітей, чиї батьки володіють житлом, купують власне житло до 35 років.

Серед тих, чиї батьки не мають власного житла, цей показник складає лише 27%.

У 1975 році лише 6% покупців житла розраховували на допомогу батьків, тоді як у 2020 році таких стало 30%, причому 5% отримали будинки, повністю оплачені батьками.

Щоб купити житло без підтримки батьків, 35-річному потрібно заробляти на 30 тисяч фунтів більше, ніж його однолітку з багатими батьками.

Доходи молоді

Молодим людям у Великій Британії складніше знайти добре оплачувану роботу, ніж старшим поколінням у їхньому віці. Хоча безробіття зменшується, зарплати майже не ростуть.

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Наприклад, міленіали у 30 років заробляють на 8% менше, ніж попереднє покоління у тому ж віці, а з 2007 до 2023 року зарплати випускників знизилися на 16%.

Разом з тим погіршилась можливість на отримання вищої освіти. У 1998 році плата за навчання становила понад тисячу доларів США, а у 2012 — вже понад десять тисяч доларів США на рік.

Це відбулося через збільшення професій, які вимагають вищої освіти: у 1990 таких було 30%, а у 2020 — 55%. Загалом ця ситуація в поєднанні з ростом вартості нерухомості є доволі несприятливою для придбання власного житла.

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