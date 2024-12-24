Молдові дозволили імпорт електроенергії з ЄС за квотами України — Finance.ua

Молдові дозволили імпорт електроенергії з ЄС за квотами України Сьогодні 19:45 — Енергетика

Молдова отримала можливість збільшити свою квоту на імпорт електроенергії з ЄС. Державний секретар Міненерго Молдови Костянтин Боросан пояснив, як країна планує мінімізувати дефіцит електроенергії для Правобережжя, пише News Maker

«Завдяки підтримці ЄС, Європейської мережі системних операторів передачі (ENTSO-E) та транспортних операторів електроенергії Румунії, України, Польщі, Словаччини, Угорщини, секретаріату Енергетичної спільноти та Румунії ми знайшли механізм збільшення можливостей імпорту», — написав Боросан у дописі у Facebook.

За словами Костянтина Боросана, рішення полягає в тому, щоб взяти невикористану потужність загальної квоти Молдови та України на імпорт електроенергії з ЄС, а також використовувати лінії електропередачі між Молдовою та Румунією 110 кВ. До того ж Молдова може транспортувати через них понад 100 МВт електроенергії.

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Молдова та Україна мають спільну квоту на імпорт електроенергії з ЄС — 2100 МВт, з яких 315 МВт припадає на Молдову, а решта — на Україну. Ця квота для лінії електропередачі 400 кВ. Лінія проходить через Ісакці Одеської області України, а потім до Вулканешти. Звідти європейська електроенергія транспортується в Придністров’я, а потім на Правобережжя.

Проте ця лінія електропередачі не єдина, окрім неї, між Молдовою і Румунією, є ще три лінії 110 кВ. Без постачання електроенергії молдавській ЦГЕ на правому березі не вистачає електроенергії з ЄС для покриття потреб правобережної Молдови.

В оновленому плані, представленому Borosan, вже вказана частка електроенергії ЄС в 400 МВт, з яких 200 МВт — прямі контракти з румунськими Nuclearelectrica і Petrom, і ще 200 МВт на румунській біржі OPCOM. При такому сценарії дефіцит електроенергії, за прогнозами Міненерго, в години пік становить близько 60 МВт.

Востаннє правобережна Молдова не використовувала електроенергію від молдавської GREC у листопаді 2022 року. У той час Молдова також використовувала частину квоти, виділеної Україні.

Молдавські експерти зазначають, що ситуація в енергетичній сфері України погіршилась через масовані атаки на її енергетичну інфраструктуру з боку росії. Тому вона також потребує електроенергії.

УНН За матеріалами:

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