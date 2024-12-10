Молдова отримає від ЄС обладнання для перехоплення дронів — Finance.ua
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Молдова отримає від ЄС обладнання для перехоплення дронів

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Молдова отримає від Європейського союзу (ЄС) обладнання для перехоплення безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Рішення вже було прийнято в Брюсселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла ЄС в Кишиневі Яніса Мажейкса, якого цитує Radio Moldova.
За словами Мажейкса, обладнання надійде до Молдови не раніше 2025 року.
«Якщо це обладнання надійде до Республіки Молдова, то це допоможе запобігти ситуаціям, коли безпілотники з-за кордону проникають на територію Республіки Молдова», — пояснив він.

Порушення повітряного простору під час обстрілів України

Від початку повномасштабного вторгнення кілька одиниць російських безпілотників були помічені в районах Кэушень, Криулень, Ришкань, а також у муніципалітеті Кишинева.
У тому ж числі, як пише «Радіо Молдова», 31 жовтня 2022 року в північній частині міста Наславча Окницького району впали уламки ворожої ракети, що була збита українським зенітним комплексом.
Окремо додамо й те, що російські засоби повітряної атаки порушували повітряний простір не лише Молдови, але й Польщі. Варшава регулярно підіймає в повітря авіацію на тлі масштабних обстрілів росії по території України.
За матеріалами:
РБК-Україна
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