Молдова відновила закупівлі газу у російського "Газпрому" — Finance.ua

Молдова відновила закупівлі газу у російського "Газпрому" Сьогодні 06:29 — Енергетика

У березні після перерви приблизно в три місяці Молдова відновила закупівлі газу у російського «Газпрому».

Про це повідомив глава державного дистриб’ютора природного газу «Молдовагаз» Вадим Чебан, пише Reuters

«У березні поточного року „Газпром“ на підставі чинного контракту забезпечував постачання природного газу до Республіки Молдова в загальному обсязі 176,7 млн ​​кубометрів на місяць, або 5,7 млн ​​кубометрів на добу», — заявив Чебан.

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Видання нагадує, що з грудня «Газпром» забезпечував постачання лише до підтримуваного росією невизнаного Придністров’я.

Поставки блакитного палива викликали постійну напругу між Молдовою та росією, і до кінця минулого року Молдова покладалася майже виключно на «Газпром» щодо імпорту газу та російських енергоносіїв.

Чебан сказав, що рішення відновити закупівлю газу для виробництва електроенергії було прийнято через те, що ціна «Газпрому» була «майже ідентичною» тій, яку надав вітчизняний постачальник Energocom цього місяця.

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Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков заявив, що не виключає, що на якомусь етапі всі поставки газу від «Газпрому» будуть припинені.

«Будуть наслідки, які нам усім доведеться пережити», — сказав Парліков.

Раніше російський газовий монополіст «Газпром» заявив, що деяка частина поставок газу, що постачається до Молдови осідає в українських газосховищах. Через це «Газпром» знизив об’єми поставок газу до Молдови.

Влада Молдови своєю чергою заявила про намір подати позов до суду на російську компанію «Газпром» за провокування енергетичної кризи.

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