Україна буде купляти газ разом із країнами ЄС — Finance.ua

Україна буде купляти газ разом із країнами ЄС Сьогодні 09:45 — Енергетика

Україна буде учасником проєкту по спільній закупівлі газу разом з іншими країнами Європейського Союзу.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

«Ми інтегрували Україну в платформу спільних закупівель газу з метою допомогти отримати 2 мільярди кубометрів додаткового газу», — сказала комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон на зустрічі законодавців Євросоюзу.

Зазначається, що країни ЄС планують підписати свої перші контракти на спільну купівлю газу вже цього літа.Нагадаємо, що Європейський Союз розробив новий механізм по зниженню ціни на газ та для забезпечення стабільного постачання. Тут вирішили робити спільні закупівлі газу на регулярній основі, щоб забезпечити блоку достатню кількість палива.

2 грудня країни «Групи семи» (G7), Австралія та країни Європейського Союзу домовилися про обмеження ціни на нафту з росії на рівні $60 доларів за один барель.

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