Сотні "танкерів-привидів" із російською нафтою у Фінській затоці загрожують судноплавству — Finance.ua

Сотні "танкерів-привидів" із російською нафтою у Фінській затоці загрожують судноплавству Сьогодні 19:17 — Енергетика

Сотні "танкерів-привидів" із російською нафтою у Фінській затоці загрожують судноплавству

Невідомі танкери перевозять нафту через Фінську затоку в східній частині Балтійського моря. рф збільшила далекі перевезення нафти з використанням сумнівних суден після введення нафтового ембарго.

Прибуття сотень танкерів у поганому стані до вже перевантаженої Фінської затоки багаторазово збільшило ризики для морської безпеки та навколишнього середовища. Про це пише Euractiv

У разі аварії та розливу нафти всі наслідки можуть впасти на такі країни, як Фінляндія та Естонія, оскільки влада не знає, чи застраховані «танкери-привиди» належним чином.

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Аналогічну думку висловив капітан-лейтенант Туомас Луукконен з берегової охорони Фінської затоки.

«За нашими оцінками, на деяких із цих суден є екіпаж, який, можливо, раніше не ходив у цьому районі. Це створює ризик аварії», — сказав Луукконен.

Крім того, судноплавні компанії в даний час займаються відвантаженням нафти з російських портів, додала доцент кафедри морського транспорту Талліннського технологічного університету Улла Тапанінен.

«За останні півроку з’явилася велика кількість судноплавних компаній, про які у нас практично немає інформації. Ми не отримуємо інформації ні про екіпаж, ні про стан і вік суден, оскільки вони не заходять в європейські порти», — сказала Тапанінен.

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УНІАН За матеріалами:

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