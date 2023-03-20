Сотні "танкерів-привидів" із російською нафтою у Фінській затоці загрожують судноплавству — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сотні "танкерів-привидів" із російською нафтою у Фінській затоці загрожують судноплавству

Енергетика
18
Сотні "танкерів-привидів" із російською нафтою у Фінській затоці загрожують судноплавству
Сотні "танкерів-привидів" із російською нафтою у Фінській затоці загрожують судноплавству
Невідомі танкери перевозять нафту через Фінську затоку в східній частині Балтійського моря. рф збільшила далекі перевезення нафти з використанням сумнівних суден після введення нафтового ембарго.
Прибуття сотень танкерів у поганому стані до вже перевантаженої Фінської затоки багаторазово збільшило ризики для морської безпеки та навколишнього середовища. Про це пише Euractiv.
У разі аварії та розливу нафти всі наслідки можуть впасти на такі країни, як Фінляндія та Естонія, оскільки влада не знає, чи застраховані «танкери-привиди» належним чином.
Читайте також
Аналогічну думку висловив капітан-лейтенант Туомас Луукконен з берегової охорони Фінської затоки.
«За нашими оцінками, на деяких із цих суден є екіпаж, який, можливо, раніше не ходив у цьому районі. Це створює ризик аварії», — сказав Луукконен.
Крім того, судноплавні компанії в даний час займаються відвантаженням нафти з російських портів, додала доцент кафедри морського транспорту Талліннського технологічного університету Улла Тапанінен.
«За останні півроку з’явилася велика кількість судноплавних компаній, про які у нас практично немає інформації. Ми не отримуємо інформації ні про екіпаж, ні про стан і вік суден, оскільки вони не заходять в європейські порти», — сказала Тапанінен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.