Мобілізація засуджених: у Міноборони пояснили, від чого залежатиме це рішення — Finance.ua

Мобілізація засуджених: у Міноборони пояснили, від чого залежатиме це рішення Сьогодні 15:29 — Казна та Політика

Мобілізація засуджених: у Міноборони пояснили, від чого залежатиме це рішення

Рішення щодо мобілізації до лав Збройних сил України конкретного засудженого залежатиме не лише від його особистого бажання та складу злочину.

Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

У відомстві зауважили, що на мобілізацію засуджених впливатиме висновок військово-лікарської комісії, рішення суду про умовно-дострокове звільнення та готовність командира прийняти людину на службу у свій підрозділ.

Лазуткін зауважив, що нині президент ще не підписав відповідний законопроєкт.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія припустив , що достроково звільнитися від відбування покарання, щоб піти на військову службу, захочуть кілька тисяч засуджених.

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який дає дозвіл деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Зазначається, що не будуть мобілізовані засуджені за умисне вбивство, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки. Також корупціонерам не дозволять замінити покарання на можливість воювати.

На думку авторів законопроєкту, це дозволить створити додаткові можливості для комплектування Збройних сил України та дасть додаткову мотивацію ув’язненим «до виправлення та виконання обов’язку з відсічі збройної агресії».

hromadske За матеріалами:

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