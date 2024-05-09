«Закон про зеків»: Арахамія розповів, скількох можуть мобілізувати — Finance.ua

«Закон про зеків»: Арахамія розповів, скількох можуть мобілізувати Сьогодні 09:44

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, скількох людей можуть мобілізувати в рамках «закону про зеків». Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо ухваленого нині закону.

«Сьогодні ухвалений закон, так званий, внутрішня його назва — про мобілізацію зеків, ми так називаємо… Створює можливості для Сил оборони залучати людей, які відбувають покарання у в’язницях», — зазначив Арахамія.

Він пояснив, що рекрутери індивідуально вирішуватимуть, з ким військові хочуть укласти контракт.

«Потім береться відношення від командира військової частини, який їх буде залучати. Потім з цими вже документи і фактично підписаним контрактом вони йдуть до суду. Суд приймає рішення про умовно-дострокове звільнення від покарання. І вони етапуються», — розповів депутат.

Арахамія уточнив, що це етапування до військової частини для проходження служби в Збройних силах України здійснюється за допомогою Національної гвардії.

«Ресурс — десь 15−20 тисяч (ув'язнених. — Ред.). Це загальний ресурс, який може підпадати під ці критерії. Скільки з них підпише безпосередньо контракт — ми не знаємо. Це ж за згодою обох сторін. Орієнтуємося, що це буде не менше, ніж декілька тисяч людей, скажімо так», — зауважив парламентар.

Він пояснив, що оцінки дуже умовні, тому що раніше такого ще не робилося. Арахамія також висловив сподівання, що вже цього тижня закон надійде на підпис президенту і буде опублікований.

«Головне управління розвідки — вони перші сказали, що вони будуть з цим працювати. Вони вже знають, вже навіть мають якісь напрацювання з людьми. І будемо дивитися», — сказав депутат.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.