Мобільний зв’язок в Україні: у відносних витратах один із найдорожчих у Європі — Finance.ua
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Мобільний зв’язок в Україні: у відносних витратах один із найдорожчих у Європі

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Мобільний зв’язок в Україні: у відносних витратах один із найдорожчих у Європі
Мобільний зв’язок в Україні: у відносних витратах один із найдорожчих у Європі
Україна відома низькими цінами на мобільний зв’язок у порівнянні з європейськими країнами. Однак у відносних показниках ситуація виглядає інакше.
Про це йдеться в проєкті Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року.

Ціни та доходи

За інформацією Міжнародного союзу електрозв’язку щодо відповідних показників у Європі, це один із найнижчих показників у Європі в абсолютних величинах.
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Проте у відносних цифрах ситуація протилежна. У 2023 році співвідношення вартості мобільного Інтернету до валового національного доходу на душу населення в Україні становило 1,36%.

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Це є одним із найвищих показників серед країн Європи (медіанне значення 0,5%) і поступається лише Албанії.

Вплив на ринок

Зазначається, що низька вартість послуг в абсолютних величинах відображається у відносно низькому ARPU (співвідношенні вартості обладнання до доходів/середнього доходу на одного користувача — ред.) операторів мобільного зв’язку.
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Хоча за останні роки, за даними НКЕК, ARPU українських операторів мобільного зв’язку зростає, і відрив від показників за країнами Європи скорочується, у 2023 році ARPU в Європі все ще в 5,6 раза вищий, ніж в Україні (у 2017 році розрив був майже в 10 разів вищий, ніж в Україні).
Автори стратегії зазначають, що низькі тарифи — це перевага для українських споживачів. А з іншого — це обмежує доходи та можливості для фінансування інвестиційних програм.
Ринок мобільного зв’язку в Україні висококонцентрований та представлений постачальниками електронних комунікаційних послуг: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон Україна» та ТОВ «лайфселл».
Вони разом охоплюють 99% користувачів за кількістю активних SIM-карт. Ці три оператори належать іноземним власникам: VEON LTD, азербайджанському Bakcell LLC та NJJ Capital.
За матеріалами:
УНІАН
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