Мобільний зв’язок в Україні: у відносних витратах один із найдорожчих у Європі — Finance.ua

Мобільний зв’язок в Україні: у відносних витратах один із найдорожчих у Європі Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Мобільний зв’язок в Україні: у відносних витратах один із найдорожчих у Європі

Україна відома низькими цінами на мобільний зв’язок у порівнянні з європейськими країнами. Однак у відносних показниках ситуація виглядає інакше.

Про це йдеться в проєкті Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року.

Ціни та доходи

За інформацією Міжнародного союзу електрозв’язку щодо відповідних показників у Європі, це один із найнижчих показників у Європі в абсолютних величинах.

Читайте також У Держспецзвʼязку не підтверджують витік інформації після кібератаки рф — Стефанішина

Проте у відносних цифрах ситуація протилежна. У 2023 році співвідношення вартості мобільного Інтернету до валового національного доходу на душу населення в Україні становило 1,36%.

Це є одним із найвищих показників серед країн Європи (медіанне значення 0,5%) і поступається лише Албанії.

Вплив на ринок

Зазначається, що низька вартість послуг в абсолютних величинах відображається у відносно низькому ARPU (співвідношенні вартості обладнання до доходів/середнього доходу на одного користувача — ред.) операторів мобільного зв’язку.

Читайте також В Україні забезпечать стабільний звʼязок під час відключень світла

Хоча за останні роки, за даними НКЕК, ARPU українських операторів мобільного зв’язку зростає, і відрив від показників за країнами Європи скорочується, у 2023 році ARPU в Європі все ще в 5,6 раза вищий, ніж в Україні (у 2017 році розрив був майже в 10 разів вищий, ніж в Україні).

Автори стратегії зазначають, що низькі тарифи — це перевага для українських споживачів. А з іншого — це обмежує доходи та можливості для фінансування інвестиційних програм.

Ринок мобільного зв’язку в Україні висококонцентрований та представлений постачальниками електронних комунікаційних послуг: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон Україна» та ТОВ «лайфселл».

Вони разом охоплюють 99% користувачів за кількістю активних SIM-карт. Ці три оператори належать іноземним власникам: VEON LTD, азербайджанському Bakcell LLC та NJJ Capital.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.