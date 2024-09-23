В Україні забезпечать стабільний звʼязок під час відключень світла — Finance.ua

В Україні забезпечать стабільний звʼязок під час відключень світла Сьогодні 10:14

В Україні забезпечать стабільний звʼязок під час відключень світла

Мобільні оператори почали підготовку до забезпечення стабільного звʼязку під час можливих відключень електроенергії взимку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, оператори почали виконувати нові стандарти від НЦУ, активно закуповують та встановлюють генератори, акумуляторні батареї, замінюють комплектуючі телеком-інфраструктури.

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«Зі свого боку, прибираємо бюрократію, щоб усі рішення ухвалювали максимально швидко, також у парламенті вже зареєстровано законопроєкт, який передбачає відповідальність за їх невиконання», — додав Федоров.

Він наголосив, що Україна стикається з унікальними викликами у сфері телекому, і кожен крок операторів — це важливий досвід для світу щодо забезпечення безперебійного зв’язку в кризових умовах.

«Періодичні знеструмлення впливають на роботу мобільних мереж та якість інтернету, оскільки робота базових станцій операторів напряму залежить від електропостачання. Вдячний операторам за інвестиції в оновлення інфраструктури, єдину позицію, пошук альтернатив та відкриту комунікацію», — зазначив міністр.

Федоров заявив, що обговорив з операторами основні виклики при виконанні вимог НЦУ — регуляторні питання, логістику, доставку генераторів та їх установлення.

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«Працюватимемо над розв’язанням цих проблем, сформували план дій, а також обговорили статус забезпечення звʼязком на прифронтових територіях», — підсумував він.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації рекомендував до першого читання законопроект № 11 431. Він спрямований забезпечити стабільну роботу мобільних операторів під час вимкнень світла.

Раніше мобільні оператори поінформували своїх користувачів, що навіть при максимальних зусиллях забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно.

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