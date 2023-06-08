Міжнародні партнери надали водоканалам України понад $170 млн допомоги — Finance.ua

Міжнародні партнери надали водоканалам України понад $170 млн допомоги Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Міжнародні партнери надали водоканалам України понад $170 млн допомоги

Президент Асоціації Укрводоканалекологія Дмитро Новицький повідомив, що міжнародні партнери вже надали українським водоканалам допомоги на понад 170 мільйонів доларів, що дозволяє підтримувати їх роботу в умовах воєнних дій.

Про це він розповів під час брифінгу 7 червня.

«До нас від водоканалів надійшло ще запитів на 310 млн доларів, які ми вже передали іноземним організаціям. Вони опрацьовуються. Мова йде про першочергові заходи, які допоможуть підтримати роботу підприємств», — зазначив Новицький.

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За його словами, іноземні партнери готові і надалі допомагати водоканалам, але для цього українська сторона має виконати «домашню роботу» та забезпечити поточну роботу цих підприємств, що потребує визначення сталих джерел фінансування.

Як відомо, внаслідок повномасштабного вторгнення в Україні зруйновано понад 800 кілометрів водопровідних та 244 км каналізаційних мереж, а також знищено/пошкоджено близько 70 насосних станцій та 23 очисні споруди.

Нагадаємо, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відповідатиме за будівництво водогонів до постраждалих від підриву Каховської ГЕС міст та сіл.

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