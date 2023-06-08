Міжнародні партнери надали водоканалам України понад $170 млн допомоги — Finance.ua
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Міжнародні партнери надали водоканалам України понад $170 млн допомоги

Казна та Політика
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Міжнародні партнери надали водоканалам України понад $170 млн допомоги
Міжнародні партнери надали водоканалам України понад $170 млн допомоги
Президент Асоціації Укрводоканалекологія Дмитро Новицький повідомив, що міжнародні партнери вже надали українським водоканалам допомоги на понад 170 мільйонів доларів, що дозволяє підтримувати їх роботу в умовах воєнних дій.
Про це він розповів під час брифінгу 7 червня.
«До нас від водоканалів надійшло ще запитів на 310 млн доларів, які ми вже передали іноземним організаціям. Вони опрацьовуються. Мова йде про першочергові заходи, які допоможуть підтримати роботу підприємств», — зазначив Новицький.
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За його словами, іноземні партнери готові і надалі допомагати водоканалам, але для цього українська сторона має виконати «домашню роботу» та забезпечити поточну роботу цих підприємств, що потребує визначення сталих джерел фінансування.
Як відомо, внаслідок повномасштабного вторгнення в Україні зруйновано понад 800 кілометрів водопровідних та 244 км каналізаційних мереж, а також знищено/пошкоджено близько 70 насосних станцій та 23 очисні споруди.
Нагадаємо, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відповідатиме за будівництво водогонів до постраждалих від підриву Каховської ГЕС міст та сіл.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Корреспондент.net
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