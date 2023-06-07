Вода у підтоплених районах може незабаром стати непридатною для використання – МОЗ — Finance.ua

Вода у підтоплених районах може незабаром стати непридатною для використання – МОЗ Сьогодні 17:41 — Казна та Політика

Небезпечні для здоров’я речовини з дна Каховського водосховища та мор риби, який почнеться за кілька днів, можуть зробити непридатною для використання воду в районах, підтоплених унаслідок підриву окупантами дамби Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ — можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій унаслідок підриву ГЕС країною-терористом», — повідомляється в телеграм-каналі відомства.

Також в найближчі три-п'ять днів у Херсонській та підтоплених районах Запорізької області через стрімке падіння рівня води почнеться мор риби.

У цьому зв’язку, мешканцям уражених територій рекомендують пити тільки бутильовану або привізну воду, а для приготування їжі та господарських потреб — брати лише з перевірених джерел. У противному разі підвищується небезпека інфекційних захворювань.

«Річка чи криниця у дворі більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей. Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення», — йдеться в повідомленні.

Також рекомендується відмовитися від усіх продуктів, підтоплених водою (навіть від консервації), піддавати термічній обробці всі продукти, ретельно мити руки з милом, не вдягати забруднений одяг без попереднього прання та дезінфекції.

Крім того, у МОЗ застерігають від використання загиблої риби. Збирати таку рибу і вживати (зокрема і солити або в’ялити) категорично заборонено — є ризик захворювання на ботулізм.

Наразі в постраждалих областях формуються запаси необхідних медичних препаратів.

Як повідомляє МОЗ, на місяцях уже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб і відбирають проби води з водойм і колодязів.

Фахівці за необхідності забезпечать засобами для дезінфекції води та поверхонь власників приватних будинків, які зазнали підтоплень. Крім того, в областях формуються запаси антибіотиків і сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

«У разі якщо ви відчуваєте біль у животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування — негайно звертайтеся до лікаря», — йдеться в повідомленні.

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Економічна Правда За матеріалами:

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