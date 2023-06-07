Держагентство відновлення побудує водогони до постраждалих від підриву Каховської ГЕС міст та сіл — Finance.ua

Держагентство відновлення побудує водогони до постраждалих від підриву Каховської ГЕС міст та сіл Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відповідатиме за будівництво водогонів до постраждалих від підриву Каховської ГЕС міст та сіл.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства у Facebook

Агентство планує побудувати 3 ланки водопроводу, який буде здатний пропускати близько 300 тис кубометрів води на добу з можливістю збільшення обсягу водопостачання.

Загальна довжина нового водогону становитиме 87 кілометрів.

«Наш перший крок — узгодити маршрут його проходження з урахуванням розвитку населених пунктів та наявних комунікацій.Далі розпочнемо виготовляти проєктну документацію. Після геологічних та геодезичних робіт матимемо більш чітку картину і зможемо точно визначити, скільки часу потрібно, щоб завершити такий масштабний проєкт», — прокоментував очільник Агентства Мустафа Найєм.

У відомстві нагадали, що через падіння рівня води у Каховському водосховищі без водопостачання залишиться значна частина Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Натомість новозбудована інфраструктура забезпечуватиме якісною питною водою жителів Нікополя, Марганця, Кривого Рогу, Томаківки, Мар’янського і Покрова.

Будівництво водогонів є одним із компонентів стратегії держави щодо забезпечення питною водою постраждалих міст та сіл.

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Економічна Правда За матеріалами:

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