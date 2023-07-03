Міжфракційне об'єднання Разумкова хоче заблокувати закон про скасування «спрощенки 2%» — Finance.ua
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Міжфракційне об'єднання Разумкова хоче заблокувати закон про скасування «спрощенки 2%»

Особисті фінанси
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Міжфракційне об'єднання Разумкова хоче заблокувати закон про скасування «спрощенки 2%»
Міжфракційне об'єднання Разумкова хоче заблокувати закон про скасування «спрощенки 2%»
Міжфракційне об'єднання «Розумна політика» Дмитра Разумкова зареєструвало у Верховній Раді проєкт постанови щодо скасування результатів голосування у другому читанні за закон № 8401, за яким передбачено скасування з 1 серпня єдиного податку у 2%.
Про це повідомив голова міжфракційного об'єднання Дмитро Разумков.
«Ми з командою „Розумної політики“ зареєстрували блокуючу постанову до руйнівного законопроекту № 8401. Будемо використовувати всі законні механізми, щоб не допустити, аби він набрав чинності», — написав Разумков.
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За його словами, об'єднання буде добиватися скасування рішення про прийняття закону № 8401, який зажене бізнес під підлогу перевірками, штрафами та високими податками.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада ухвалила в цілому податковий законопроєкт № 8401, який, зокрема, передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2% та частково — мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг;
  • повернення до довоєнного оподаткування — вимога МВФ. Прийняття законопроєкту забезпечить виконання меморандуму з МВФ про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022-го (наприкінці березня український уряд і МВФ домовились про чотирирічну програму фінансування на $15,6 млрд) і сприятиме збільшенню податкових надходжень у 2023 році.
За матеріалами:
Економічна Правда
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