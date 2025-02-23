Mitsubishi Grandis повертається: автомобіль стане компактним кросовером (фото) — Finance.ua

Mitsubishi Grandis повертається: автомобіль стане компактним кросовером (фото)
Mitsubishi Grandis повернуть у виробництво вже в нинішньому році. Сімейну модель відродять у форматі компактного кросовера. Модель уже анонсували та опублікували перший офіційний її тизер.
Про це повідомляє сайт Motor.es.
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Новий Mitsubishi Grandis створять на основі кросовера Renault Symbioz. У цьому немає нічого дивного, адже Mitsubishi Motors наразі входить до Renault-Nissan.
Раніше Renault Clio уже перетворили на Mitsubishi Colt, а Captur — на новий ASX.
Як і ці моделі, новий Mitsubishi Grandis відрізнятиметься від французького побратима хіба дизайном передньої частини. Кросовер буде значно меншим за Grandis першого покоління — його довжина складе 4,4 м.
Утім, для своїх розмірів кросовер Mitsubishi Grandis буде доволі просторим. Його задні сидіння оснастять горизонтальним регулюванням, а об’єм багажника сягне 600 л.
Новий Mitsubishi Grandis випустять у гібридному виконанні E-Tech на 145 сил із 1,6-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Середня витрата пального складе 4,6 л на 100 км. Ціна Mitsubishi Grandis стартуватиме з 30 000 євро.
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