Mitsubishi Grandis повертається: автомобіль стане компактним кросовером (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mitsubishi Grandis повертається: автомобіль стане компактним кросовером (фото)

Технології&Авто
23
Mitsubishi Grandis повертається: автомобіль стане компактним кросовером (фото)
Mitsubishi Grandis повертається: автомобіль стане компактним кросовером (фото), Фото: Mitsubishi
Mitsubishi Grandis повернуть у виробництво вже в нинішньому році. Сімейну модель відродять у форматі компактного кросовера. Модель уже анонсували та опублікували перший офіційний її тизер.
Про це повідомляє сайт Motor.es.
Читайте також
Новий Mitsubishi Grandis створять на основі кросовера Renault Symbioz. У цьому немає нічого дивного, адже Mitsubishi Motors наразі входить до Renault-Nissan.
Раніше Renault Clio уже перетворили на Mitsubishi Colt, а Captur — на новий ASX.
Mitsubishi Grandis повертається: автомобіль стане компактним кросовером (фото)
Як і ці моделі, новий Mitsubishi Grandis відрізнятиметься від французького побратима хіба дизайном передньої частини. Кросовер буде значно меншим за Grandis першого покоління — його довжина складе 4,4 м.
Читайте також
Утім, для своїх розмірів кросовер Mitsubishi Grandis буде доволі просторим. Його задні сидіння оснастять горизонтальним регулюванням, а об’єм багажника сягне 600 л.
Новий Mitsubishi Grandis випустять у гібридному виконанні E-Tech на 145 сил із 1,6-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Середня витрата пального складе 4,6 л на 100 км. Ціна Mitsubishi Grandis стартуватиме з 30 000 євро.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.